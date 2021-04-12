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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Öğrenciler için yeni bir oluşum: “Topluluklar Sokağı”

İHA

Öğrenciler için yeni bir oluşum: “Topluluklar Sokağı”

Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı binasında “Topluluklar Sokağı” hayata geçiyor. Öğrenci topluluklarına ayrılan bu sokakta öğrencilerin ortak zevkler, meraklar ve amaçlarla bir araya gelebileceği bir kampüs hayatı oluşturularak öğrenci deneyiminin en üst düzeye ulaştırılması amaçlanıyor.
SKS Daire Başkanı ve Genel Sekreter Yardımcısı Öğr. Gör. Burak İşçimen, öğrencilerin yaşam kalitesini ve bireysel gelişimlerini desteklemek için çaba gösterdiklerini belirterek “Şüphesiz bir üniversitenin en önemli amacı öğrencilerini en nitelikli akademik donanımla mezun etmektir. Ancak öğrencilerin bireysel hayatlarına adım attıkları bu dönemde üniversite eğitimi yalnızca derslerle bitmiyor. Göreve geldiğim günden bu yana SKS Daire Başkanlığının tüm birimleri ve çok değerli hocalarımızla birlikte ortak amacımız Trakya Üniversitesi öğrencilerine akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanların tamamında gelişim sağlayacakları bir üniversite hayatı sunabilmektir” dedi.

“Trakya Üniversitesi öğrencisi olmak bir hayat deneyimidir”
SKS Daire Başkanlığı binasını da öğrencilerin yaşam kalitesini artırmayı amaçlayarak yeniden tasarladıklarını belirten Öğr. Gör. Burak İşçimen, “Üniversitemiz sosyal ve kültürel hayatını oluşturmada önemli bir yeri olan öğrenci topluluklarımıza da hizmet verdiğimiz binamızın girişinde bir oryantasyon alanı oluşturduk. Burada hem aramıza yeni katılan öğrenci arkadaşlarımız için Üniversitemiz imkan ve olanaklarını tanıtıyoruz hem de öğrencilerimizin istedikleri zaman eğitim alıp verebilecekleri teknolojik imkanı ve oturma alanlarını sağlıyoruz. Yine binamız içerisinde ‘Sanat Sokağı’ ve ‘Hayat Sokağı’ olmak üzere iki ayrı alan oluşturduk. Sanat Sokağı’nda tiyatro, müzik, dans, sergiler gibi sanatsal faaliyetler gerçekleştirilecek. Hayat Sokağı’nda ise öğrencilerin üniversiteye girdikleri andan mezun oluncaya dek yararlı alışkanlıklarını pekiştiren, sosyal sorumluluk, takım çalışması, planlama, zaman yönetimi, liderlik, duygusal zekâ gibi pek çok sosyal becerilerini geliştiren, akademisyenler ve iş dünyasından profesyonellerle buluşacakları kariyer hedeflerini destekleyen etkinliklerin gerçekleştirilecek. Topluluk üyesi arkadaşlarımızın üretkenliği ve emekleriyle hayat bulan Topluluklar Sokağı’nda ise toplulukları temsil eden logolar ve resimler yer alıyor. Burada ayrıca topluluklarımızın gerçekleştireceği etkinlik bilgileri ve görselleri de yer alacak. Öğrencilerimiz, hocalarımız, çalışanlarımız daire başkanlığımızı ziyaret ettiklerinde topluluklarımızın neler ürettiklerini, ne kadar ürettiklerini görerek kültür, sağlık ve spor şube müdürlüklerimize ulaşacaklar. Bizler öğrencilerimizi hayata en iyi şekilde hazırlayabilmek için çalışmaya devam ediyoruz. Tüm dünya düzenini değiştiren COVID19 şimdilik aramıza mesafe koysa da üniversitemiz kampüslerinde bir araya geleceğimiz günlere dek, topluluklarımızla dijital ortamda gerçekleştirdiğimiz etkinliklere tüm öğrencilerimizin katılımlarını bekliyorum” ifadelerini aktardı.
Öğr. Gör. Burak İşçimen ayrıca Trakya Üniversitesi öğrencilerinin bireysel gelişimlerini sağlamak amacıyla çalışmaların hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkürlerini iletti.

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