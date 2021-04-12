Edirneli üreticiler, çeltiklerini TMO'ya teslim ediyor



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/UZUNKÖPRÜ (Edirne), (DHA)CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın pandemi döneminde çiftçilerin elinde kalan patates, soğan ve çeltiklerin alınıp, ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından Edirne'de çeltik üreticileri, ürünlerini Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) götürmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, pandemi döneminde çiftçilerin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates, 250 bin ton soğan, 750 bin ton çeltiğin TMO tarafından satın alınacağını ve ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacağını açıklamasının ardından Edirne'de çeltik alımları başladı. Bugün Uzunköprü ve İpsala ilçelerindeki çeltik üreticileri, ellerinde kalan ürünleri TMO'ya götürerek, teslim etmeye başladı. Uzunköprü TMO Ajans Amirliği'ne gelerek, aldıkları randevu sırasına göre işlem yaptıran üreticiler, ilk olarak ürün numunesi verdi. Alınan numuneler, analiz edilip, fiyat belirlendikten sonra TMO depolarına boşaltıldı. Depolarda döküm işleminin ardından işçiler tarafından yoğun çalışma başlatılıyor. Nem oranı yüksek olan ürünler, kurumaya bırakılırken, diğer ürünler ise çuvallara dolduruluyor. Üreticiler, ellerinde kalan ürünlerin TMO tarafından alınmasından memnuniyet duyduklarını dile getirdi. DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU

2021-04-12 15:28:17



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