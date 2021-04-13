'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'

DHA

'Oruç tutanlar, iftardan sonra kan bağışında bulunabilir'


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile Keşan Belediyesi iş birliğinde, `Kanımız bir, canımız bir´ sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi´nde görevli Dr. İbrahim Dedemehmet, kampanyanın ramazan boyunca devam edeceğini belirterek, "Ramazanda da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Ramazanda oruç tutanlar da iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek 1-1,5 saat geçtikten sonra rahatla kan bağışında bulunabilirler. Bu bağışıklıklarını düşürmez ya da vücutlarını etkilemez" dedi.
Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi ile Keşan Belediyesi iş birliğinde `Kanımız bir, canımız bir´ sloganıyla düzenlenen kan bağışı kampanyası, dün 12.00-19.00 saatlerinde Cumhuriyet Meydanı´nda gerçekleştirildi. Kan bağışında bulunanlara Türk Kızılay tarafından içinde diş fırçası ve macunu ile şampuan ve deterjan bulunan hijyen paketi hediye edildi. Kampanya kapsamında 61 ünite kan bağışında bulunuldu.
`KAN VERMEK BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ ETKİLEMEZ´
Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi´nde görevli Dr. İbrahim Dedemehmet, hem dünyanın hem de Türkiye´nin pandemi nedeniyle zor süreçten geçtiğini dile getirerek, şunları söyledi: 
"Dünya genelinde pandemiyle mücadele ediyoruz. Bu zor süreçte kan bağışında ciddi azalmalar oldu. Kan stoklarımız kritik seviyelere düştü. Yoğun bakımda, acil ameliyatlarda veya kazalar sonucu kan bekleyen hastalarımız mevcut. Bu ihtiyacı karşılayabilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. 19-60 yaş arası tüm sağlıklı bireyler kan bağışında bulunabilir. Burada kan vermek isteyenleri kontrolden geçirdikten sonra bağışlarını alıyoruz. Pandemiden kaynaklı `Kan verirsem bağışıklık sistemim zayıflar mı?´ veya `Bana zararı olur mu?´ diye insanların aklına sorular geliyor; ama böyle bir şey mümkün değil. Kan vermek insanın bağışıklık sistemini etkilemez. Bağışta bulunmanın zararı yoktur. Pandemiden kaynaklı tüm tedbirlere özen gösteriyoruz. Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına özen gösteriyoruz. Kan bağışı çadırlarımıza da belirli sayıda vatandaşımızı alıyoruz. Bu konuda içleri rahat olsun, endişeye kapılmasınlar."    
`RAMAZANDA DA BAĞIŞÇILARIMIZI HAYAT KURTARMAYA DAVET EDİYORUZ´
Kan bağışı kampanyalarının ramazan ayı boyunca devam edeceğini vurgulayan Dedemehmet, "Daha çok akşamüstü başlayarak, iftardan sonra gece 23.00´e kadar devam edecek. Ramazanda da tüm kan bağışçılarımızı hayat kurtarmaya davet ediyoruz. Ramazanda oruç tutanlar da iftarlarını yapıp, üzerine bol su içerek 1-1,5 saat geçtikten sonra rahatla kan bağışında bulunabilirler. Bu bağışıklıklarını düşürmez ya da vücutlarını etkilemez" diye konuştu.
Kan bağışında bulunan Birol Akbulut da "Kan herkese lazım. Doğada tek üretilmeyen şey. İnsanların her an kana ihtiyaçları doğabiliyor. Hem insanlara yardımcı olmak hem de kendi sağlığımız için kan vermek borcumuz" dedi. 
Kenan Kınık ise herkesi kan bağışlamaya davet edip, "Kan verdiğim için kendimi daha rahat ve sağlıklı hissediyorum. İhtiyacı olanlara yardımcı olduğum için çok mutluyum" diye konuştu.  DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-04-13 11:01:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadı
YEREL HABERLER Trakya'da kanola, tarlaları sarıya boyadı
Edirne´de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte yollara düştü
YEREL HABERLER Edirne´de, Ramazan davulcuları ilk sahurla birlikte ...
Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına 101 bin TL ceza
YEREL HABERLER Saros Körfezi'nde yasa dışı su ürünleri avcılığına ...
Edirneli üreticiler, çeltiklerini TMO'ya teslim ediyor
YEREL HABERLER Edirneli üreticiler, çeltiklerini TMO'ya teslim ...
İkinci doz aşılarını yaptıran aile Covid-19'a yakalandı
YEREL HABERLER İkinci doz aşılarını yaptıran aile Covid-19'a ...
Öğrenciler için yeni bir oluşum: “Topluluklar Sokağı”
YEREL HABERLER Öğrenciler için yeni bir oluşum: “Topluluklar Sokağı”
Edirne´de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza
YEREL HABERLER Edirne´de, 876 kilo kaçak midyeye 449 bin lira ceza
Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden oldular
YEREL HABERLER Av sezonu dışında avlanmaya çıktılar, tüfeklerinden ...
(Özel Haber) Türk-İslam mimarisinin gözbebeği Selimiye’de 4 asırlık gelenek Selimiye Camii'ne “Şifa senden ya şafi” yazılı mahya asıldı
YEREL HABERLER (Özel Haber) Türk-İslam mimarisinin gözbebeği ...