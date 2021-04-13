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İstanbul ve Trakya için `fırtına´ uyarısı

DHA

İstanbul ve Trakya için `fırtına´ uyarısı


Ünsal YÜCEL/EDİRNE, (DHA)METEOROLOJİ Genel Müdürlüğü'nce yarın öğle saatlerinden itibaren İstanbul ve Trakya'da fırtına beklendiği belirtildi.  
İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Trakya (Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ) ile İstanbul´da güney ve güneybatı (lodos) yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 yer yer 80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği bildirildi.
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli rüzgar ile fırtınanın neden olabileceği çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmelere karşı uyardı. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL
2021-04-13 12:53:45

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