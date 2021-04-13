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Edirne'de, yüzde 80'in üzerinde dolu yoğun bakımlardaki vakalar 40-55 yaşlarında

DHA

Edirne'de, yüzde 80'in üzerinde dolu yoğun bakımlardaki vakalar 40-55 yaşlarında


Gurbet GÖKÇEOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın koronavirüs salgını nedeniyle yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranını yüzde 80'in üzerinde açıkladığı Edirne'de, yoğun bakımda tedavi görenlerin çoğunu 40-55 yaşlarındaki vakalar oluşturuyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında yoğun bakım ünitelerinin doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde bulunduğu iller arasında Edirne'yi de gösterdi. Vakaların arttığı illerden olan ve bakanlığın açıkladığı son tabloda vaka sayısı, her 100 bin kişide 265,84'ten 409,06'ya yükselen Edirne'de vaka artış oranı da yüzde 53 oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahil il genelinde 218 erişkin yoğun bakım yatağı bulunduğu belirtildi. Yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı olan yoğun bakımlarda tedavi gören vakaların çoğunun 40- 55 yaşlarında olduğu öğrenildi. Edirne'de Covid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olanların tutulduğu öğrenci yurtlarındaki doluluk oranının da yüzde 50'nin üzerine çıktığı kaydedildi. Edirne'de vakaların yüzde 50'sinden fazlasını ev kadınları ile çalışan kesim oluşturuyor. Kentte koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutulurken, halk da önlemler konusunda sık sık uyarılıyor.
'KURALLARA DİKKAT EDİLMİYOR'
Edirne'de vaka oranı fazlalığının, dışarıdan gelenlerin çok olmasından kaynaklandığını öne süren Meliha Basmacıoğlu, "Dışarıdan gelenler de çok fazla olduğu için vakalar artıyor. İnsanlar zaten maske takmıyor. Hem maske hem de hijyen kurallarına dikkat edilmiyor. Bizim yapabileceğimiz şeyler belli. Maskemizi takacağız, mesafeye ve hijyenimize dikkat edeceğiz. Bunun yanında fazla dışarı çıkmamalıyız. Vaka artışının devam edeceğini düşünüyorum" dedi. 
Yoğun bakım oranındaki yükselişin tek nedenle sınırlı olmadığını söyleyen Fırat Özel de "Tek nedene bağlı kalmaması lazım durumun. Bildiğim kadarıyla hala ev ziyaretleri yapılmaya devam ediliyor. Umursamazlık hat safhada. İnsanlarda maalesef bilinç yok. Hiçbir şekilde ciddiyetinde değiliz işin. Bir yakınının başına geldiği zaman anca o zaman anlayacak insanlar. Ben vakaların artmaya devam edeceğini düşünüyorum" diye konuştu. 
'BULAŞMA ORANINI ÖNLEMELİYİZ'
Ramazan boyunca tam kapanma uygulanması gerektiğini savunan Zeynep Özer ise yoğun bakımdaki hastaların daha çok il dışından geldiğini düşündüğünü söyledi. Özer, "Bence ramazan boyunca her yer kapatılmalı. Başka türlü bunun önüne geçilemez. Kafeler vesaire her yer kapatılmalı. Artık bitmesini istiyoruz bu salgının ve rahatlamak istiyoruz. Yoğun bakımdaki hastaların dışarıdan geldiğini duyuyorum. Etrafımda hiç o şekilde ağır hasta haberi almadım. Dolayısıyla dışarısı kaynaklı hastalık çok geliyor, Edirne'ye bence. Ev gezmeleri de artık bitti bence. Ben de gün yapıyorum ama bıraktık artık. Kurallara uyuyoruz" dedi.
İnsanların önlem alarak, yoğun bakım riskini azaltması gerektiğini söyleyen Ahmet Erseven, "Bu hastalık herkese bulaşacak gibi gözüküyor. Bunun kaçarı yok artık. Önemli olan, gerekli tedbirlerimizi alıp yoğun bakıma girecek seviyeye gelmemek. İnsanların mağdur olmasını önlememiz lazım. Kapatma yapılması lazım ki insanlar belli müddet evde olmalı, bulaşma oranını önlemeliyiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇEOlgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU
2021-04-13 15:53:24

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