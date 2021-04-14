Keşan´da, 75 kişiye 189 bin lira 'koronavirüs' cezası



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, polis ekiplerinin genel asayiş denetimlerinde, aranma kaydı olan 12 kişi yakalandı. Sokağa çıkma kısıtlaması ile maske kuralını ihlal eden 75 kişiye toplam 189 bin lira ceza kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde koronavirüs önlemleri kapsamında oluşturulan birçok noktada, 5-12 Nisan'da asayiş denetimleri yapıldı. Uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 12 kişi, gözaltına alındı. Denetimlerde 12,67 gram bonzai de ele geçirildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasını ve maske kuralını ihlal ettikleri belirlenen 75 kişiye ise toplam 189 bin lira ceza uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-14 09:32:27



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