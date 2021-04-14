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Ramazanda ihtiyaç sahipleri için 'Tatlı sizden, ulaştırması bizden' kampanyası

DHA

Ramazanda ihtiyaç sahipleri için 'Tatlı sizden, ulaştırması bizden' kampanyası


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA) EDİRNE´nin Keşan ilçesinde tatlıcı Dinçer Şeref, ramazan ayı dolayısıyla düzenlediği `Tatlı sizden, ulaştırması bizden´ kampanyasıyla hayırseverlerin ücretini ödediği tatlıları, muhtarlar tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak.
Keşan´daki Kunduracılar Çarşısı´nda tatlıcılık yapan Dinçer Şeref, ramazan ayı dolayısıyla, 'Tatlı sizden, ulaştırması bizden' kampanyası başlattı. Hayırseverlerin ücretini ödediği tatlıları, muhtarlar tarafından belirlenecek adreslerde yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını belirten Şeref, amacının ramazan ayında dayanışmayı arttırmak olduğunu söyledi.
'İHTİYAÇ SAHİBİ İNSANLARIN EVLERİNE GÖTÜRECEĞİZ'
Dinçer Şeref, amacın hayırseverler ile ihtiyaç sahiplerini buluşturmak olduğunu belirterek, "Bunu `askıda tatlı´ uygulaması gibi yapmadık. İnsanlar gelip askıdan almak zorunda kalmasın diye gerçek ihtiyaç sahibi insanların evlerine götüreceğiz. Bağış yapmak isteyenler ile bu zor dönemde sofralarına bir tatlı katmak isteyen gerçek ihtiyaç sahiplerini buluşturuyoruz. Bağış yapmak isteyen kişi bize gelecek, gönlünden ne koparsa bir ücret verecek, o ücretin karşılığında biz ne kadar tatlıya denk geliyorsa bunu kutuya koyarak hazırlayıp muhtarlar yardımıyla gerçek ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştıracağız. Bu uygulamaya yeni başladık ve olumlu tepkiler aldık" dedi.
'RAMAZAN, BEREKET VE PAYLAŞMA AYIDIR'
Pandemi nedeniyle birçok vatandaşın zor günler geçirdiğini ifade eden Şeref, "Ramazan, bereket ve paylaşma ayıdır. Hayır yapmak isteyen herkese bu kampanya açık. Kiminin 10 lirası olur, kiminin 100 lirası. Biz de kar amacı gütmeden katkı sağlıyoruz. Evlerine götürmemizin nedeni de ihtiyaç sahiplerini rencide etmemek. Ayrıca pandemi döneminde insanlar dışarı çıkmak da istemeyebilir. Herkesin bütçesine göre biz de kendimizden katarak bunu sürdüreceğiz. Bu ramazan ayı boyunca ve bayramda da devam edecek" diye konuştu.
DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-04-14 11:23:34

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