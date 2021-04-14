Keşan´da hava kalitesi, doğal gazın yaygınlaşmasıyla arttı



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)TÜRKİYE'nin 2016 yılında havası en kirli yerleşim merkezlerinden olan Edirne'nin Keşan ilçesinde, doğal gaz kullanımının yaygınlaşması ve belediyenin kömür ile kazan denetimleri dolayısıyla hava kalitesi arttı. Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 20 bine yaklaşan doğal gaz abonesi ve belediyenin etkin kömür denetimleri sonucu Keşan´ın artık hava kirliliği ile anılmadığını belirtip, hava kalitesinin arttığını söyledi.

Keşan'da, son yıllarda doğal gaz kullanımın yaygınlaşması ve kömür kontrollerinin sıklaştırılmasıyla hava kirliliği oranı, önemli ölçüde azaltıldı. GAZDAŞ Edirne İşletme Müdürü Cumhur Pekdemir ve GAZDAŞ Keşan İşletme Yöneticisi Murat Aras, Keşan Belediye Başkanı Helvacıoğlu´nu ziyaret ederek, bölgede yürütülen doğal gaz çalışmaları hakkında bilgi verdi.

`KEŞAN, TEMİZ HAVASI İLE ANILIYOR´

Başkan Helvacıoğlu, Keşan´da doğal gaz abone bağlantı sayısının 20 bine yaklaştığını ve ciddi hava kirliliği yaşanmadığını belirterek, "Keşan´ımız artık temiz hava ile anılan bir ilçe olma yolunda hızla ilerliyor. Keşan Belediyesi olarak Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'müzle olağanüstü bir kömür denetimi gerçekleştirdik. Keşan´ın havasını kirletenlere karşı idari olarak ciddi yaptırımlar uyguladık. Denetimler ve doğal gazın olumlu etkileri ile Keşan´ın hava kalitesi günden güne zenginleşiyor. Turizm alanı olarak planladığımız İzzetiye Mahallesi ile OSB´nin geleceği Paşayiğit Mahallesi´nde de doğal gaz çalışmalarımız sürüyor" dedi.

2 BELDEYE DOĞAL GAZ GELİYOR

GAZDAŞ Edirne işletme Müdürü Pekdemir, Keşan Belediyesi ile iş birliği içinde çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, "Keşan´da yürüttüğümüz doğal gaz bağlantı işlemleri ve altyapı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Keşan´da beldelerimiz olan Yenimuhacir ve Beyendik´e de doğal gazı getirme çalışmalarımıza başladık. Bu çalışmaların devamı gelecek. Keşan ve bölgemizde temiz yakıt olan doğal gazı her yere ulaştırmaya büyük çaba sarf ediyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-14 12:04:52



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