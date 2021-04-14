Vaka oranı 8 kat arttı, harita tamamen kırmızıya döndü “Mutasyonların çoğunluğu İngiltere varyantlı”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasında yer alan Edirne’de vaka oranı 9 haftada 8 kat arttı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.

Edirne’de artan korona virüs vakaları ile birlikte üç ay sonra Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki risk haritasında kent merkezi, yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her hafta açıkladığı yüz binde vaka oranı verilerine göre Şubat ayında Edirne’de vaka oranı yüzde 65,66 iken bu oran bu hafta yüz binde 577,54’e ulaştı.



“Mutasyonların yaklaşık yüzde 90’ında İngiltere varyantı belirlendi”

Trakya Üniversitesi Hastanesi Covid19 Referans Laboratuvarı sorumlusu ve Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şaban Gürcan, geçen hafta yaptığı açıklamada, Trakya Üniversitesi Hastanesinde, mutasyon taraması için ayrılan numunelerin yaklaşık yarısında mutasyon tespit edildiğini ve mutasyonların yaklaşık yüzde 90’ında İngiltere varyantı olduğu belirlendiğini ifade etmişti.

Ocak 2021’den bu yana PCR testi pozitif olanlarda mutasyon araştırmasına da başladıklarını belirten Prof. Dr. Şaban Gürcan, açıklamasında şunları söylemişti:

“Tarama amaçlı ayırdığımız 624 numuneye mutasyon testi yaptık. İlk mutasyon olgusunu Şubat ayının başlarında saptadık. Sonraki haftalarda mutasyon oranı hızla yükselmeye başladı. İlk zamanlar mutasyon oranları düşük iken, geldiğimiz noktada mutasyon taraması için ayrılan numunelerin yaklaşık yarısında mutasyon tespit edildi. Mutasyonların yaklaşık yüzde 90’ının İngiltere varyantı olduğunu belirledik.”

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