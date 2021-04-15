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Edirne Valiliği, vakaların yüzde 50'sini oluşturan ev kadınlarından destek istedi

DHA

Edirne Valiliği, vakaların yüzde 50'sini oluşturan ev kadınlarından destek istedi


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)KORONAVİRÜS vaka artış oranı yüzde 41,21 olan ve Yoğun Bakım Ünitelerinin yüzde 80 dolu olan Edirne'de valilik, bu artışın ev ziyaretlerinden kaynaklandığını açıkladı. Vakaların yüzde 50'den fazlasını oluşturan ev kadınlarından destek istenen açıklamada, "Büyük özveri ile yürüttüğümüz bu mücadelede kıymetli ev kadınlarımızın desteğine en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Lütfen ev ziyaretlerinden uzak duralım" denildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs salgınında Yoğun Bakım Ünitelerinin doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğu iller arasında Edirne'yi de gösterdi. Vakaların arttığı illerden olan ve bakanlığın açıkladığı son tabloda vaka sayısı, her 100 bin kişide 409.06'dan 577.54'e yükselen Edirne'de vaka artış oranı da yüzde 41,24 oldu. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi dahil il genelinde 218 erişkin yoğun bakım yatağı bulunduğu belirtildi. Yüzde 80'in üzerinde doluluk oranı olan yoğun bakımlarda tedavi gören vakaların çoğunun 4055 yaşlarında olduğu öğrenildi. Edirne'de Covid-19 testi pozitif çıkan ya da temaslı olanların tutulduğu öğrenci yurtlarındaki doluluk oranının da yüzde 50'nin üzerine çıktığı kaydedilirken, vakaların yüzde 50'sinden fazlasının da ev kadınlarından oluştuğu öğrenildi.
VALİLİK: EV KADINLARININ DESTEĞİNE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ DÖNEMDEYİZ 
Kentte koronavirüs tedbirleri üst seviyede tutulurken, halk da önlemler konusunda sık sık uyarılıyor. Valilik, halka gönderdiği kısa mesajda, özellikle ev ziyaretleri nedeniyle yaşanan vaka artışına dikkat çekerek, ev kadınlarından destek istedi. Mesajda, "Değerli hemşehrilerimiz, koronavirüs ile mücadelemizde ev dışı ortamlarda kurallara uymamıza ve yoğun tedbirler almamıza rağmen ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranlar maalesef devam ediyor. Büyük özveri ile yürüttüğümüz bu mücadelede kıymetli ev kadınlarımızın desteğine en fazla ihtiyaç duyduğumuz dönemdeyiz. Lütfen, ev ziyaretlerinden uzak duralım. Ramazan ayı nedeniyle de akraba, arkadaş ve komşularımızla ortak iftar programları yapmayalım. Sabrınız ve desteğiniz için teşekkür ederiz" denildi.
'GÖRÜYORUM, MASKE TAKMADAN DOLAŞANLAR VAR'
Edirne'de yaşayan Nevriye Karaköylü, kendisinin yalnız yaşadığını ve ev ziyaretleri yapmadığını belirterek, "Ben ev ziyaretlerimi yapmıyorum. Bu hastalık 2022'nin haziran ayına kadar sürer. Kimse dikkat etmiyor. Görüyorum, maske takmadan dolaşanlar var. Hastalık yüzünden Almanya'dan çocuklarım gelemiyor" dedi.
Tuba Sağlam, valiliğin tespitinin doğru olduğunu belirterek, "Ev ziyaretlerinden kaynaklanması doğru. Bence tamamen kapatılması lazım. Sadece ev ziyaretleri değil, insanların da ihmali var" dedi.
'OĞLUM İLE ALTLI ÜSTLÜ OTURUYORUZ, GÖRÜŞMÜYORUZ'
Celal Koç vaka artışlarına ev ziyaretlerinin neden olduğunu düşündüğünü ifade ederek, "Biraz da dışarıdan gelenler etkiledi. Bir ay öncesine kadar kötüydü. Son günlerde iyi, insanlar daha dikkat ediyor. Ben oğlumla altlı üstlü oturuyorum, görüşmüyoruz" dedi.
Valiliğinin tespitinin doğru olduğunu söyleyen Resifa Oğul da "Valiliğe katılıyorum. İnsanlar hiçe sayıyor, kurallara uymalıyız. 1.5 senedir çekiyoruz bu hastalığı. Kurallara uymalıyız" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU
2021-04-15 13:52:25

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