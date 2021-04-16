Yanan kamyoneti söndürmek için esnaf seferber oldu

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde bir iş yerinin önünde park halinde bulunan kamyonette çıkan yangın itfaiye ekiplerinin ve çevredeki esnafın müdahalesi ile söndürüldü.
Yangın, saat 11.30 sıralarında Aşağı Zaferiye Mahallesi Anafartalar Caddesi üzerindeki inşaat malzemeleri satan bir iş yerinin önünde çıktı. Park halindeki 39 LV 077 plakalı kamyonet, elektrik kontağı nedeniyle motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden iş yeri sahibi ve çevredeki esnaf, yanan araca müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, büyümeden itfaiyenin de müdahalesiyle söndürüldü. Yanan araçta maddi hasar oluşurken, olay anında yaşananlar ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-04-16 13:30:17
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