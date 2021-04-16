Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesi 3 kişi yakalandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, Yunanistan'a kaçmak isteyen FETÖ/PDY'li 3 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmada terör örgütü FETÖ/PDY üyelerinin Yunanistan'a kaçacağını belirledi. Polis, düzenlediği operasyonda FETÖ üyeliğinden aranması bulunan N.V. (33) ile FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan A.G. (27) ve A.K.'yı (38), Keşan'da kaçma hazırlıkları yaparken yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-04-16 18:53:31



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