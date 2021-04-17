Cezaevinden izinli çıkan sahte savcı ve polis tutuklandı

Şanlıurfa cezaevinden korona virüs önlemleri kapsamında izinli olarak çıkan ve birçok ilde kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis memuru olarak tanıtarak uzaktan erişim programıyla vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 2 şüpheli tutuklandı.

İddialara göre, Şanlıurfa’da yaşayan şüpheli H.A ve A.E, Edirne’de yaşayan vatandaşları telefonla arayarak kendilerini cumhuriyet savcısı ve polis memuru olarak tanıttı. Görüştükleri kişilerin güvenini kazanmak için polis merkezlerine gidip sorgulama yapmaları önerilerinde de bulunan dolandırıcı sahte savcı ve polis, güvenini kazandıkları vatandaşların cep telefonlarına uzaktan erişim programı yükletti. Program üzerinden vatandaşların kişisel verilerine ulaşıp mobil bankacılık programını kullanarak kendi hesaplarına para aktaran iki şüpheli Kocaeli, Kırklareli ve Edirne’de birçok vatandaşı dolandırdı.



Edirne’den Şanlıurfa’ya uzanan operasyon

Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbarat ve araştırma sonucu şüphelilerin Şanlıurfa’daki adreslerini belirledi. Şanlıurfa’da düzenlenen operasyonla kıskıvrak yakalanan 2 zanlı Edirne’ye getirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şahıs, sağlık kontrollerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.



“Böyle durumları güvenlik güçlerine bildirin”

Dolandırıcılara karşı çalışmalarını aralıksız sürdüren Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, böyle bir durumla karşılaşan vatandaşların "112 Acil Çağrı Merkezi"ni arayarak, güvenlik güçlerine bildirmelerini istedi.

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