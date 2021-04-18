Kırklareli'de vaka sayısı düştü, Tekirdağ ve Edirne'de arttı



EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca´nın 1016 Nisan arasında illere göre her 100 bin nüfusa göre açıkladığı tabloda, daha önce ilk sırada yer alan Kırklareli´de vaka sayısı azaldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca´nın illere göre her 100 bin nüfusa göre 39 Nisan tarihleri arasında açıkladığı vaka haritasında Kırklareli 882.13´le ilk sıradaki il oldu. Koca´nın açıkladığı 1016 Nisan arasındaki tabloda ise Kırklareli´de vaka oranı 830.44´e düştü. Kırklareli bu düşüşle en fazla vaka artışı olan 4'üncü il oldu.

TEKİRDAĞ´DA İLK 5´TE

Tekirdağ´da 39 Nisan tarihleri arasında 619.85 olan vaka sayısı 747.13´e yükseldi. Tekirdağ bu artışla Türkiye´de vaka sayısı artan 5´inci il oldu.

Edirne´de daha önce 577.54 olan vaka oranı da 590.05´e yükseldi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Gurbet GÖKÇE

2021-04-18 20:15:15



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