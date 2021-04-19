Türk Kızılay Edirne Şubesinden kan bağışı çağrısı

İstanbul'da AVM ve dükkanların kapanma saati belli oldu

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Türk Kızılay Edirne Şubesi pandemi sürecinde azalan kan stoklarını arttırmak için kan bağışı kampanyası düzenledi. Vatandaşlar, kan bağışına yoğun ilgi gösterdi.

Edirne’nin trafiğe kapalı caddesi Saraçlar’da kurulan Türk Kızılay çadırında kan bağış kampanyası kapsamında, vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kan vermek isteyen vatandaşların, kısıtlama günlerinde de saat 14.30 ile 22.30 saatleri arasında Saraçlar Caddesi’ne kurulan Kızılay Çadırına gelerek, kan bağışında bulunabilecekleri bildirildi.



“Randevu sistemi ile kısıtlama günlerinde de bağışta bulunabilirler”

Türk Kızılay’ında Flebotomis olarak görev yapan Selami Türk, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Covid19 sürecinde kan stoklarımız tükenmekte. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu günlerde vatandaşlar Türk Kızılay internet sitesi üzerinde randevu alarak kan bağışında bulunabilirler” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.