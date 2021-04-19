AK Parti´li Aksal: Aşıya karşı çığırtkanlık yapan gruplara aldanmayın



Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, koronavirüsle mücadelede aşılamanın çok önemli olduğunu belirterek, "Son zamanlarda maalesef aşı karşıtlığı yapan birtakım gruplar var. Aşıya karşı çığırtkanlık yapan bu gruplara aldanmayın, şu an için elimizdeki en büyük silah aşı, aşınızı lütfen olun" dedi.

KEFEK Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Keşan Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklere katılmak üzere ilçeye geldi. Aksal, gazetecilerin aşı karşıtlığı ve sırası geldiği halde aşı olmayanlar hakkındaki sorusunu yanıtladı. Fatma Aksal, koronavirüsle mücadelede aşının öneminin büyük olduğunu belirterek, "Aşı sırasını takip edin, sıranız geldiğinde lütfen aşınızı olun. Son zamanlarda maalesef aşı karşıtlığı yapan birtakım gruplar var. Aşıya karşı çığırtkanlık yapan bu gruplara aldanmayın, şu an için elimizdeki en büyük silah aşı ve aşınızı lütfen olun" dedi.

'BULAŞLARIN EN YÜKSEK OLDUĞU YERLER EV ORTAMLARI'

Ramazan ayında ev ziyaretleri ve kalabalık iftarlar konusunda da halkı uyaran Aksal, "Aslında ben de ilk başlarda ev kadınlarına 'dikkat edin' denildiğinde karşı çıkmıştım. Onlara haksızlık edildiğini düşünmüştüm ama rakamlara bakınca bulaş riski en çok kadınlar arasında yaygın. Dışarıda maske ve mesafeye dikkat ediyoruz ama konu ailemiz ve arkadaşlarımız olunca aynı özen ve hassasiyeti gösteremiyoruz. Bulaşların en yüksek olduğu yerler ev ortamları, onun için mümkün olduğunca bir araya gelmeyelim. Lütfen biraz daha dikkat edelim" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-19 16:29:57



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