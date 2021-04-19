Keşan'da sağanak etkili oldu

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının 12 derece olduğu Keşan'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler zor anlar yaşadı. Yağmura hazırlıksız yakalananlar ise saçak altlarına sığındı. Yetkililer, olası su baskınlarına karşı halkı uyardı. Yağışın aralıklarla devam edeceği bildirildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-19 17:40:16



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