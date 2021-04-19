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Edirne’de yoğun bakımlar gençlerle dolu Bakan Koca gençleri uyarmıştı, test yaptıranların çoğunun genç olduğu kameralara yansıdı

İHA

Edirne’de yoğun bakımlar gençlerle dolu Bakan Koca gençleri uyarmıştı, test yaptıranların çoğunun genç olduğu kameralara yansıdı

Edirne’de Covid19 testi yaptırmak için başvuran kişilerin çoğunun gençlerden oluştuğu kameralara yansıdı. Bakan Koca’nın yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasında yer alan Edirne’de, yoğun bakımda tedavi görenlerin çoğunun 50 yaş altı olduğu öğrenildi. Edirne Valiliği tarafından Edirnelilere gönderilen kısa mesajda, ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranın devam ettiği belirtildi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın her hafta açıkladığı yüz binde vaka oranı verilerine göre Şubat ayında Edirne’de vaka oranı yüzde 65,66 iken bu oran bu hafta yüz binde 590,05’e ulaştı. Edirne’de vaka oranı 3 ayda 9 kat arttı. Kent merkezi Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında üç ay sonra yeniden yüksek riski temsil eden kırmızı renk ile kaplandı.

Hastaların çoğu 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen hafta düzenlediği basın toplantısında yoğun bakım doluluk oranının yüzde 80'in üzerinde olduğunu açıkladığı iller arasında Edirne’de yer aldı. Edirne’de yoğun bakımda tedavi gören hastaların çoğunun 30'lu, 40'lı, 50'li yaşlarda olduğu, 60 yaş üstü vatandaşların çoğunun korona virüs aşısı yaptırdığı ve bu yüzden hastalığı hafif olarak geçirdikleri öğrenildi. Edirne’nin nüfusunun yüzde 25’inin korona virüs aşısının birinci dozunu yaptırdığını ifade eden yetkililer, gece 24.00’e kadar aşı yapıldığını belirterek, vatandaşlara aşı yaptırmaları çağrısında bulundu.

Bakan Koca açıklamıştı, görüntülere yansıdı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 65 yaş üstü vatandaşların vaka oranının düştüğünü ancak gençlerin vaka oranının arttığını belirterek, "65 yaş üstü büyüklerimizin son bir ayda toplam vakalar içindeki oranı yüzde 14,39'dan 11,3'e düştü. Gençlerin aktif vakalar içindeki oranı ise artıyor. Gençlerimizi de koruyacağız" demişti. Bakan Koca’nın bu paylaşımı Edirne’de görüntülere yansıdı. Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine Covid19 testi yaptırmak için başvuran kişilerin çoğunun gençlerden oluştuğu görüldü. 20’li yaşlardaki gençlerin test yaptırmak için sırada beklediği de kameralara yansıdı.

Valilik ev kadınlarına seslendi
Öte yandan, Edirne’de korona virüs vakalarının yüzde 60’ının ev kadınlarından oluştuğu öğrenildi. Edirne Valiliği tarafından Edirnelilere gönderilen kısa mesajda, ev ziyaretlerinden kaynaklanan vakalardaki yüksek oranın devam ettiği belirtildi. Korona virüsle mücadelede ev hanımlarının desteğine en fazla ihtiyaç duyulduğu belirtilen mesajda, ev ziyaretlerinden ve iftar programlarından uzak durulması çağrısında bulunuldu.

Ev dışı ortamlarda kurallara uyuluyor
Korona virüs tedbirlerinin üst seviyede tutulduğu Edirne’de, vatandaşların ev dışı ortamlarda kurallara uyduğu görüldü. Halkın yoğun olarak kullandığı Saraçlar Caddesi’nde de kalabalık görüntülerin sona erdiği görüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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