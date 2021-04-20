Kuruyan Altınyazı Barajı'na, 20 yıl sonra Meriç Nehri´nden su verildi



Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde 20 yıldır atıl durumda olan, kış aylarında kuraklık nedeniyle doluluk oranı eksi 1'i gören Altınyazı Barajı'na DSİ'nin çalışmalarıyla 20 yıl sonra ilk kez Meriç Nehri'nden su verildi. Yüzde 53 doluluk oranına ulaşan barajla yaz aylarında oluşacak kurak dönemde 52 bin dönüm alanın sulanması hedefleniyor. Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatifi Başkanı Alaattin Kaya, "Amacımız, bölge üreticisini mağdur etmeden üretimine katkıda bulunmak. Burada yeni nesil pompaların konulması, yeni terfi merkezlerinin yapılmasında devletimizin ciddi anlamda katkıları oldu" dedi.

Kuraklığın etkisinin özellikle son yıllarda büyük ölçüde hissedildiği Trakya'da, üreticinin üretimine devam edebilmesi için alternatif projeler hayata geçirilmeye devam ediliyor. Uzunköprü ilçesinde 20 yıldır su verilmeyen Altınyazı Barajı da bu kapsamda geçen günlerde faaliyete alındı. Özellikle kuraklık yaşanma ihtimaline karşı yaz aylarında 52 bin dönüm alanın sulamasında kullanılacak baraja, Meriç Nehri'nden 8,5 kilometre uzunluğunda iletim kanalı ile su taşınmaya başlandı. 16 köye çare olması beklenen proje, DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü'nce yapılırken, kış ayında eksi 1 seviyesini gören barajda doluluk oranı şu anda yüzde 53'e ulaştı.

'SİGORTAMIZ OLACAK'

Altınyazı Karasaz Sulama Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Alaattin Kaya, 78 aylık çalışmaların meyvesini almanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Amaçlarının üreticiyi mağdur etmemek olduğunu dile getiren Kaya, "Kış aylarında Meriç Nehri'nin akan suyunu artık Altınyazı Barajı'nda toplayıp yaz aylarında üreticiyi mağdur etmeden su vereceğiz. Yani burada sigorta olarak kullanacağız bu suyu. Meriç Nehri'nin akan suyu, Sarıcaali pompa istasyonuna, oradan kanallar aracılığıyla Tevfikiye istasyonuna, daha sonra tekrar pompalar aracılığıyla Balaban köy istasyonuna, oradan da son terfi Altınyazı istasyonuna geliyor" diye konuştu.

'AMACIMIZ ÜRETİCİNİN MAĞDUR OLMAMASI'

Barajın doluluk oranının geçen kış eksi 1'e kadar düştüğünü hatırlatan Kaya, "Kuraklık ciddi şekilde etkilemişti bizi. Şu anda barajın doluluk oranı yüzde 53'lerde. Bu oranı biz yüzde 60'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, bölge üreticisini mağdur etmeden üretimine katkıda bulunmak. Burada yeni nesil pompaların konulması, yeni terfi merkezlerinin yapılmasında devletimizin ciddi anlamda katkıları oldu. Bu katkılardan dolayı herkese teşekkür ediyorum" dedi.

'ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA SIKINTI YAŞANMAYACAK'

AK Parti İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut da Altınyazı Barajı'nın bölgedeki en önemli barajlardan biri olduğunu belirtti. Akbulut, "Yıllardan beri atıl vaziyette olan barajımız bugünlerde aktif hale geldi ve bölge insanımıza sulama anlamında çok büyük katkı sağlayacağını umuyoruz. Suyun toprakla buluşması çiftçi açısından çok önemli. Son yıllarda kuraklık yaşıyor bölgemiz malum. Bu tür çalışmalar neticesinde Meriç suyunun Altınyazı'ya aktarılması neticesinde özellikle kış aylarında dolacak ve sulama noktasında bir sıkıntı yaşamayacağız. Yaklaşık 8,59 milyonluk harcamayla biten bir proje. Dolayısıyla önümüzdeki yıllarda sulama anlamında çok önemli hizmetler verecektir" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU

2021-04-20 10:34:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.