Tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldıracak işbirliği

Trakya Üniversitesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldıracak web tabanlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Trakya Üniversitesi, kamu kurum ve kuruluşları ile olan iş birliği anlaşmalarına bir yenisini ekledi. Trakya Üniversitesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında, “Web Tapu Sistemi Üzerinden Elektronik Ortamda İşlem Yapılmasına İlişkin Protokol” imzalandı.

4 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Tapu Sicil Tüzüğü ile Tapu ve Kadastro Verilerinin Paylaşımı Hakkındaki Yönetmeliğe istinaden başlatılan uygulama ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile Trakya Üniversitesi arasındaki işlemler, Web Tapu Sistemi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ile Tapu ve Kadastro Genel Müdür Yardımcısı Adil Hakan Ayber’in imzaladığı protokol kapsamında, kamu ve yükseköğretim hizmetlerinin etkin, hızlı, güvenli ve elektronik ortamda sunumu ile Trakya Üniversitesi tarafından talep edilen ve TKGM tarafından uygun görülen tapu ve kadastro işlemlerinin Web Tapu sistemi aracılığıyla TAKBİS (Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi) üzerinden elektronik ortamda güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amaçlanıyor.

Trakya Üniversitesi’nin faaliyet gösterdiği Edirne il ve ilçe sınırları dâhilinde talep edeceği tapu ve kadastro işlemlerinin Web Tapu sistemi üzerinden elektronik olarak TKGM’ye gönderilmesi ve ardından işlemin TAKBİS tarafından mevzuatına uygun olarak tamamlanması ve cevabi yazının kurum birimleri ile paylaşılması hususlarını kapsayan protokol ayrıca, tapu müdürlüklerinde görev yapan personelin iş yükünün azaltılması suretiyle çalışanların ve vatandaşların memnuniyetini sağlama hedeflerini içeriyor.

Trakya Üniversitesi ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokolün, iki kurum arasında iş birliği ve koordinasyonun sağlanması hedefine doğrudan katkı oluşturması bekleniyor.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, düzenlenen protokolün her iki kurum için de hayırlı olmasını dileyerek, “Trakya Üniversitesi bilimsel çalışmaları, projeleri ve yeni iş birlikleri ile Edirne’ye, bölgeye ve ülkemize hizmet etmeye ve değer katmaya devam edecektir” dedi.

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