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Keşan´da belediye başkanından pazar yerinde koronavirüs denetimi

DHA

Keşan´da belediye başkanından pazar yerinde koronavirüs denetimi


Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)-TÜRKİYE´nin koronavirüs risk haritasında `çok yüksek risk´ grubunda yer alan Edirne´nin Keşan ilçesinde, denetimler devam ediyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, zabıta ekipleriyle semt pazarında denetime katıldı.
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk grubunu işaret eden kırmızı renkle gösterilen Keşan´da denetimler sürüyor. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, zabıta ekipleriyle salı günleri Aşağı Zaferiye Mahallesi´nde kurulan semt pazarında denetime katıldı. Tezgahları tek tek gezen Helvacıoğlu, pazarcıları maske, mesafe ve hijyen kurallarına riayet etmeleri konusunda uyardı.  Helvacıoğlu, alışveriş için pazara gelenlerle de sohbet ederek, gerekmedikçe evlerinden çıkmamaları konusunda tavsiyede bulundu.
Başkan Helvacıoğlu, koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarına devam ettiğini belirterek, "Keşan'a kazandırdığımız Salı pazarımızdaki düzenlemelerimizden esnafımız da ve alışveriş yapan vatandaşımız da memnun. Salı pazarımızda esnafımıza hayırlı işler, vatandaşlarımıza da iyi alışverişler diliyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına çözümler üretmeye devam edeceğiz. İstek ve beklentileri karşılamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-04-20 14:01:31

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