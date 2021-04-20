Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde telefon direğinde mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Keşan´da, İspat Cami Mahallesi Çayır Sokak'ta çıktığı ahşap telefon direğinde mahsur kalan kediyi görenler, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Keşan Belediyesi İtfaiye ekipleri, yaklaşık 4 metre yüksekliğindeki direkte telefon kablosuna tutunan kediyi merdiven yardımıyla kurtararak indirdi. Sağlık durumu iyi olan kedi, koşarak gözden kayboldu.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-20 15:45:10



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