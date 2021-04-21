Vaka sayısı artan Enez'de 'seyahat' uyarısı



Ünsal YÜCEL/ENEZ (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Enez ilçesinde, koronavirüs vakalarının olağanüstü artış gösterdiği, zorunlu haller dışında il ya da ilçe dışına seyahat edilmemesi gerektiği uyarısında bulunuldu.

Enez Kaymakamlığı´ndan yapılan yazılı açıklamada, son birkaç günde ilçe merkezi ve köylerdeki vaka sayılarının olağanüstü arttığı belirtildi. Açıklamada, vatandaşa zorunlu haller dışında il ya da ilçe dışına seyahat etmemeleri uyarısında bulunuldu. Salgına karşı tedbirlere sıkı riayet edilmesi ve dikkatli olunması gerektiği belirtilen açıklamada, "Son birkaç günde ilçe merkezimiz ve köylerimizdeki vaka sayıları olağanüstü derecede artmıştır, artmaya da devam etmektedir. Bulaşın temelde 2 nedeni bulunmaktadır, hiçbir zorunluluk bulunmamakta iken yapılan il ve ilçe dışı seyahatler ile maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymamak. Lütfen, vaka ve bulaş artışını engellemek amacıyla kendi izolasyonumuzu ve tedbirlerimizi sıkı bir şekilde uygulamaya devam edelim" denildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Enez Ünsal YÜCEL

2021-04-21 13:16:01



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