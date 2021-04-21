Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan´a çıkış yapmak isterken yakalanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli 4 FETÖ şüphelisi, tutuklandı.

Edirne ve Keşan Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla yasa dışı yollardan Yunanistan´a gitmeye çalışan 4 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı. Şüphelilerin `FETÖ´ye üye olmak´ suçundan dosyaları bulunan Hava Kuvvetleri Komutanlığı eski personeli yüzbaşı M.G. ile astsubaylar B.K., K.K. ve A.U. oldukları belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-21 16:21:06



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