Edirne´de gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu

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Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde sağanak yağış sonrası ortaya çıkan gökkuşağı, renk cümbüşü ile görenleri büyüledi.

Keşan´da, akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle şehir merkezinde ortaya çıkan gökkuşağı, görenlere doyumsuz bir manzara sundu. Eşsiz renkleriyle büyüleyen gökkuşağını görenler, o anları telefonlarıyla kaydetti.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-21 19:19:13



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