İlk olarak 2 yıl önce Trakya’da ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı Demeti 30 TL, üreticinin ilk hedefi 1 ton

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlk olarak 2 yıl önce Trakya’da ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı Demeti 30 TL, üreticinin ilk hedefi 1 ton

İHA

İlk olarak 2 yıl önce Trakya’da ekilen kuşkonmazın hasadı yapıldı Demeti 30 TL, üreticinin ilk hedefi 1 ton

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2 yıl önce Trakya'da bir ilk olarak ekimi yapılan kuşkonmaz bitkisinin hasadı yapıldı. Yakın zamanda Avrupa ülkelerine ihraç edilecek kuşkonmazın demeti 30 liradan satışa sunulurken, üreticisinin ilk hedefi 1 ton verim almak.
2019 yılının Mayıs ayında Trakya'da bir ilk olarak Keşan'ın Yeniceçiftlik köyündeki 10 dönümlük bir tarlaya, üreticileri tarafından büyük umutlarla kuşkonmaz ekilmişti. Aradan geçen 2 yıl sonra toprağında büyüyerek ve gelişerek çıkan kuşkonmazların geçtiğimiz gün ilk hasat yapıldı.
Yeniceçiftlik köyündeki 10 dönümlük kuşkonmaz ekili tarlada başlayan ilk hasada, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ve Keşan Tarım ve Orman İlçe Müdürü Gökhan Kıyım da katılarak üretici Turay Uzan'ın heyecanına ortak oldu. Hasat hakkında bilgilendirmede bulunan kuşkonmaz üreticisi Turay Uzan, Trakya bölgesinde ilk defa ekilen kuşkonmazların tarladan toplandıktan sonra standart bir boy uzunluğunda kesilerek 300 gr'lık demetler haline getirilip muhafaza altına alındığını, şimdilik iç pazara sunduklarını söyledi.
Demeti 30 TL
Amaçlarının, aslında bir ihraç odaklı ürün yetiştirmek olduğunu söylediği kuşkonmaz bitkisini, Yunanistan'a ihraç etmek olduğunu belirten üretici Turay Uzan, "Verim, gerçek anlamda üçüncü yılında başlayacak. Şuan 350400 kg aralığındaki verimimiz, böylece, dönümde 800 ile bin kg aralığına çıkacak. Şuan Marmara bölgesinde tek ekim alanı burası. Ürünün geliştirilmesi ve çevrede yayılması için Tarım ve Orman İl Müdürümüz ile Tarım ve Orman İlçe Müdürümüz buna destek oluyorlar. Kuşkonmaz, katma değeri yüksek olan bir ürün. Türkiye'de kullanılmasından ziyade tamamen ihraç ürünü. Şu anda iç piyasada, demeti 30 TL'ye satılıyor" dedi.
Hasat hakkında bilgi alan Atilla Bayazıt, 2019 yılının Mayıs ayında kuşkonmaz bitkisinin fidan dikimine de katıldığını hatırlatarak, "Bugün de hasadını yapmak bize nasip oldu. İkinci yılı olmasına rağmen gayet gelişmiş bir ürün. Baktığımız zaman nerdeyse birinci sınıfa yakın bir kalitede. İkinci senesinde olmasına rağmen ümit verici. Bu da üreticimizin toprağı iyi işlediğinden, toprağa iyi baktığından kaynaklanıyor. Ürün çeşitliliğimiz bu ürün ile birlikte giderek artıyor. Kuşkonmaz genelde ihracat yapılan bir ürün olduğu için iç piyasada fazla bilinmiyor. Ana merkezi İç Anadolu Bölgesi ama aslında Türkiye’nin her yerinde yetişiyor ve ormanlarda yabani türleri de var. Keşan’da 2 yıl önce 10 dekar alanda denemesini yaptık. Şuan da dekarına 350 400 kilogram kadar verim aldık. İnşallah bu artarak 1 tona yaklaşacak. Vatandaşlarımız, bunu tanıdıkça tüketiminin artacağını düşünüyoruz. İçerdiği vitamin ve minareler bakımından özellikle Covid19 salgınında önemli bir ürün. Sebze olarak herkes tarafından tüketilebilir. Hasadımız hayırlı uğurlu olsun. İnşallah üçüncü sene daha da fazlalaşacak üretimimiz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne´de gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu
YEREL HABERLER Edirne´de gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu
Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ’cü, Keşan’da tutuklandı
YEREL HABERLER Hava Kuvvetleri eski personeli 4 FETÖ’cü, Keşan’da ...
Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanan 4 FETÖ ...
Tunca Nehri´nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ile arama
YEREL HABERLER Tunca Nehri´nde, kayıp kişi için 'kurbağa adamlar' ...
Vaka sayısı artan Enez'de 'seyahat' uyarısı
YEREL HABERLER Vaka sayısı artan Enez'de 'seyahat' uyarısı
Edirne'de yerel gazete sahibi, koronavirüsten öldü
YEREL HABERLER Edirne'de yerel gazete sahibi, koronavirüsten öldü
Yerel yönetimlerde güncel yaklaşımlar “teoriden pratiğe” adlı kitap yayınlandı
YEREL HABERLER Yerel yönetimlerde güncel yaklaşımlar “teoriden ...
Edirne´de kayıp kişi için Tunca Nehri´nde arama çalışması başlatıldı
YEREL HABERLER Edirne´de kayıp kişi için Tunca Nehri´nde arama ...
AFAD zodyak bot ve drone ile arama kurtarma çalışması başlattı
YEREL HABERLER AFAD zodyak bot ve drone ile arama kurtarma çalışması ...
Kazada kalbi duran kadını sağlıkçılar hayata döndürdü
YEREL HABERLER Kazada kalbi duran kadını sağlıkçılar hayata döndürdü
Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Telefon direğinde mahsur kalan kediyi itfaiye ...
Patates ve soğan hareketliliğinden üretici de memnun tüketici de
YEREL HABERLER Patates ve soğan hareketliliğinden üretici de memnun ...
Keşan´da belediye başkanından pazar yerinde koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Keşan´da belediye başkanından pazar yerinde ...
Tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldıracak işbirliği
YEREL HABERLER Tapu işlemlerindeki bürokrasiyi ortadan kaldıracak ...
Kuruyan Altınyazı Barajı'na, 20 yıl sonra Meriç Nehri´nden su verildi
YEREL HABERLER Kuruyan Altınyazı Barajı'na, 20 yıl sonra Meriç ...