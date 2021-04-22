23 Nisan ödülleri sahiplerini buldu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.yıl dönümü kapsamında resim/şiir yarışması düzenlendi.

Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde hizmet vermekte olan Çocuk Hizmetleri Birimi; 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101.Yıl Dönümü kapsamında, “Bakanlığın Hizmet Modellerinden faydalanan çocuklarımıza yönelik” resim ve şiir yarışması düzenlendi.

Yarışmaya katılım sağlayan eserler, Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müracaatçı bekleme salonunda sergilendi.

Açılışı gerçekleştirilen sergisinin ilk ziyaretçisi; Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş, İl Müdür Yardımcıları Sebahattin Bilgiç ve Erdinç Topçu oldu. Serginin gezilmesinin ardından, dereceye giren eserlerin sahiplerine ödülleri takdim edildi.

Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü müracaatçı bekleme salonunda açılışı gerçekleştirilen resim sergisi; kurum personeline ve müracaatçılara yönelik olarak 1 hafta süre ile açık kalacağı belirtilerek, “23 Nisan” konulu resim sergisine katılım sağlayan çocuklarımız ve koruyucu ailelerimize Edirne Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü olarak teşekkür ediyor, “23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını” en içten dileklerimiz ile kutluyoruz” ifadelerine yer verildi.

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