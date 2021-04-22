Keşan'da otogarda çığırtkanlık yapanlara ceza

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde otogar girişinde müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak yolcuların valizlerini almaya çalıştıkları belirlenen 11 kişi ve 5 firmaya toplam 3 bin 264 lira idari para cezası kesildi.
Keşan Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) üzerinden denetim yaptı. Denetimde bazı firma çalışanlarının, otogar girişinde müşteri çekmek için çığırtkanlık yaparak yolcuların valizlerini almaya çalıştıkları tespit edildi. Zabıta ekiplerince kimlikleri belirlenen 11 kişi ve çalıştıkları 5 firmaya Kabahatler kanunu kapsamında 204'er liradan toplam 3 bin 264 lira idari para cezası uygulandı. Polis ve zabıta ekiplerinin otogardaki denetimlerini arttırdığı bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-04-22 17:11:33
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