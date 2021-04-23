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Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

İHA

Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı

Edirne’de camlarını kırdığı araçlardan hırsızlık yapan şüphelinin son hırsızlık olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Çaldığı malzemelerle sokakta rahat rahat yürüyen şüphelinin tavırları pes dedirtti.
Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde son günlerde aynı yöntemle gerçekleştirilen hırsızlık olaylarıyla ilgili geniş çaplı araştırma başlattı. Hırsızlık olaylarının hepsinde park halindeki araçların camlarının kırıldığı ve başta inşaat malzemeleri olmak üzere farklı ürünler çalındığı tespit edildi.

Polis ekipleri kıskıvrak yakaladı
Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği yerlerdeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis ekipleri, şüphelinin Ş.K. isimli kişi olduğunu belirledi. Şüphelinin kimliğinin belirlenmesinin ardından, polis ekipleri başlattıkları çalışmayla şüpheli Ş.K.’yi kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Rahat tavırları güvenlik kamerasına yansıdı
Şüpheli Ş.K.’nin yine aracın camını kırarak inşaat malzemeleri çaldığı güvenlik kamerasına yansıdı. Rahat tavırlarla sokakta yürüdüğü görülen şüphelinin ardından, çaldığı malzemelerle rahat rahat yürüyerek sokaktan ayrıldığı kaydedildi.

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