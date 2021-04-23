Trakya´da 23 Nisan törenlerle kutlandı



EDİRNE, (DHA)- TRAKYA'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Covid-19 önlemleri eşliğinde kutlandı. Edirne, Tekirdağ ve Kırklareli´de düzenlenen törenlerde Atatürk anıtlarına çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı okundu.

Edirne'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu, İstiklal Marşı okundu. Kutlamaya İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AK Parti İl Başkanı Belgin İba ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanları katıldı. Kutlama programının ardından şehir hoparlöründen 23 Nisan şarkıları çalındı.

KEŞAN´DA TÖREN

Keşan ilçesinde de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı´nda bulunan Atatürk Anıtı önündeki tören, koronavirüs tedbirleri kapsamında sınırlı katılımla gerçekleştirildi. Keşan İlçe Milli Eğitim Müdürü İlhan Saz´ın anıta çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi. Törene, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, öğretmen ve idareciler de katıldı.

TEKİRDAĞ´DA SAĞLIKÇILAR İÇİN BALONLAR GÖĞE YÜKSELDİ

Tekirdağ´daki kutlamalarda ise valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'nda program düzenlendi. Törene, İl Milli Eğitimi Müdürü Ersan Ulusal, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, siyasi parti temsilcileri ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Atatürk Anıtı'na çelenk konuldu. Törene katılan öğrenciler, Covid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçılar için gökyüzüne kırmızı beyaz balonlar bıraktı. Program sonunda polis ve jandarma ekipleri de araç konvoyu gerçekleştirdi.

ÇORLU'DA 23 NİSAN KUTLAMALARI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki törenler, Milli Eğitim Müdürü Ahmet Üzgün'ün Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başladı. Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, 5´inci Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Tevfik Algan, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Erdoğan ile okul müdürleri ve daire amirlerinin katıldığı törende, anıta çelenk konuldu. Törene katılanlara sık sık sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı. DHA-Genel Türkiye-Edirne Mehmet YİRUN Olgay GÜLER Ünsal YÜCEL Ruhan YALÇIN Resul ORUÇOĞLU / EDİRNE TEKİRDAĞ

2021-04-23 12:02:43



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