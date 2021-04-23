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Edirne´de Kızılay, ramazanda her gün 2 bin 500 ihtiyaç sahibine yemek dağıtıyor

DHA

Edirne´de Kızılay, ramazanda her gün 2 bin 500 ihtiyaç sahibine yemek dağıtıyor


Olgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRK Kızılay Edirne Şubesi, salgının hız kazandığı ramazan ayında evinden çıkamayan, ihtiyaç sahibi vatandaşlar için hazırladığı yemekleri kapılarına kadar götürüyor. Her gün 3 çeşit yemek çıkaran Kızılay, yaklaşık 50 kişilik gönüllü grubuyla kapı kapı gezerek 2 bin 500 kişiye yemek dağıtıp, gıda ve giysi yardımında da bulunuyor.
Türk Kızılay Edirne şubesinde, ramazan ayıyla birlikte mesai de hızlandı. Normal süreçte 700 kişilik yemek çıkarılan kurumda, ramazanla birlikte bu oran 2 bin 500 kişiye çıkarıldı. 50 kişilik gönüllü grubu da ihtiyaç sahiplerine ulaşmak için ter döküyor. Türk Kızılay Edirne Şube Başkanı Kadir Çakay, üniversite öğrencisinden iş adamına kadar bir çok gönüllünün kendilerine yardım ettiğini ifade ederek, amaçlarının ulaşabildikleri kadar ihtiyaç sahibine ulaşmak olduğunu dile getirdi.
`HER GÜN 3 ÇEŞİT YEMEK DAĞITIYORUZ´
Pandemi döneminde hijyenik ve sağlıklı ortamda hazırlanan yemeklerin vatandaşların kapısına kadar yemekleri götürüldüğünü söyleyen Çakay, "Ramazandan öncede her gün 700 kişilik yemek dağıtıyorduk. Bu yemekleri başta engelli ve yaşlı olmak üzere tüm ihtiyaç sahiplerinin evlerine kadar götürüyorduk. Pandemiden önce buraya gelip vatandaşlarımız yemeklerini alabiliyorlardı. Fakat pandemiden dolayı, burada kuyruk oluşmaması için sağlıklı ve hijyenik bir ortam olması için Kızılay arabalarıyla tüm ihtiyaç sahiplerinin kapılarına kadar yemekleri teslim ediyoruz. Tek kişilik kaplarla üç çeşit yemeğimiz her gün dağıtılıyor" dedi.
`TOPLAMDA 50 GÖNÜLLÜMÜZ VAR´
Ramazanda yemek sayısını 2 bin 500 kişiye çıkardıklarını dile getiren Çakay, "Öğle bin 500 kişi akşam bin kişi olmak üzere toplamda 2 bin 500 yemeğimizi her gün 3 çeşit olmak üzere ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Edirne şubemizde kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve gönüllülerimiz olmak üzere, yönetim kurulundan arkadaşlarımızın da desteğiyle bu çalışmaları yapıyoruz. Burada bir de gönüllülerimiz var. Üniversitede okuyan, diğer kurumlarda çalışan, ev hanımlarından iş adamlarına kadar herkes olabiliyor.  Toplamda 50´ye yakın gönüllülerimizle u faaliyetleri devam ettiriyoruz" diye konuştu.
`İYİLİK YOLUNDA YÜRÜMEK BİZİ ÇOK MUTLU EDİYOR´
Kadir Çakay, gıda kolisi yardımlarının da sürdüğünü belirterek, "Ramazan ayında gıda kolisi yardımlarımız da oluyor. Tüm mahallelerimize, tüm köylerimize, tüm Edirne ilçelerinde ihtiyaç sahibi olan vatandaşlarımıza ulaşıyoruz. Bunun yanında sıfır kıyafet yardımı yapıyoruz. Bu çalışmaları muhtarlarımızla koordine halinde gerçekleştiriyoruz. Tüm muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Gerek köy, gerek mahalle muhtarlarıyla görüşüyoruz. Mahallenizde ihtiyaç sahibi varsa lütfen bize bildirin diyoruz. Burada önemli olan şu; `Kızılay iyi ki var´ diyoruz. İyilik yolunda yürümek, iyilik yolunda koşmak bizi çok mutlu ediyor. Bu anlatılmaz bir duygu yaşanır. Kızılay iyi ki var diyorum" ifadelerini kullandı.
Kızılay´da gönüllü olarak çalışan üniversite öğrencisi Cüneyt Serbest, "Böyle şeylerde aktif olmayı seviyorum. Elimizden geldiğince burada yardım ediyoruz. Zamanımızı boşa harcayacağımıza burada etkili olmaya çalışıyoruz. Genelde her Ramazan´da buradayım. Yardım etmekten çok mutluyum" şeklinde konuştu.DHA-Genel Türkiye-Edirne Olgay GÜLER Resul ORUÇOĞLU
2021-04-23 12:42:08

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