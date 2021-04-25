Edirne'de iftardan sonra başlayan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de iftardan sonra başlayan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

DHA

Edirne'de iftardan sonra başlayan kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi


Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE Kızılay Kan Bağışı Merkezi'nin Keşan ilçesinde ramazan nedeniyle iftardan sonra düzenlediği kan bağışı kampanyasına yoğun talep oldu.
Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi´nce, Keşan´daki Cumhuriyet Meydanı´nda konuşlanan TIR´da kan bağışı kampanyası düzenlendi. Koronavirüs pandemisi nedeniyle hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından kan bağışçıları muaf tutuldu. Ramazan nedeniyle iftar saatinden sonra başlayan ve saat 23.00´e kadar devam eden kampanyaya ilgi yoğun oldu. Kampanyanın bugün ve yarında aynı yer ve saatlerde devam edeceği kaydedildi.
`RAMAZAN BOYUNCA GECE ÇALIŞMALARI DA YÜRÜTÜYORUZ´
Edirne Kızılay Kan Bağışı Merkezi´nde görevli Dr. Erhan Aksoy, hem koronavirüs pandemisi hem de ramazan nedeniyle kan stoklarının azaldığını belirterek, "Bu dönemde özellikle stoklarımızdaki azalmayı önlemek adına kan bağışının önemi daha da artıyor. Herkesi kan bağışlamaya davet ediyorum. Bağışladığınız 1 ünite kan 3 kişinin hayatının kurtulması anlamı taşıyor. Ramazan ayı süresince oruç tutan vatandaşlarımızı düşünerek gece çalışmaları da yürütüyoruz. Tüm Türkiye´de de olduğu gibi Trakya´da da kan bağışı kampanyalarını yoğun şekilde sürdürüyoruz. Halkımızdan duyarlılığı biraz daha artırmalarını bekliyoruz" dedi.
'KAN BAĞIŞI YAPACAKLAR KISITLAMADAN MUAF OLACAK'
Kan bağışı yapacak olanların hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacaklarını da ifade eden Aksoy, "İnternetten randevu alarak cep telefonlarına gelen SMS´leri göstermeleri halinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaklar. Kan bağışından sonra da kendilerine bağış evrakı veriyoruz. Ayrıca koronavirüs aşısı olmuş bağışçılarımızda aşının üzerinden 1 hafta geçtikten sonra gönül rahatlığıyla kan bağışı yapabilirler. Herkesi kan bağışına bekliyoruz" diye konuştu.
'PANDEMİ OLMASI KAN VERMEYE ENGEL DEĞİL'
Kan bağışında bulunan Serkan Girgin de, "Bugün oruçluydum. İftarımı yaptım ve geldim. Bu benim 20'nci bağışım. İlk defa Ramazan´a denk geldi. Şu anda da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Kan vermenin milli vazife olduğunu düşünüyorum. Bir gün belki bizim de ihtiyacımız olacak. Pandemi olması kan vermeye engel değil. Pandemi sürecinde 5 kez kan bağışladım. Hiçbir sıkıntı yaşamadım" dedi.    
AİLELER DE İLGİ GÖSTERDİ
Kan bağışı kampanyasına aileler de ilgi gösterdi. Nuran ve Kenan Tunca çifti de Kızılay TIR´ına gelerek, kan bağışında bulundu. Nuran Tunca, kan vermenin sağlık açısından önemli olduğunu dile getiren, "Tüm sağlıklı insanları kan vermeye davet ediyoruz. İnsanların hayatını kurtarabiliyorsunuz. Bu çok güzel bir duygu" diye konuştu.
Kenan Tunca ise "Bu 18´inci kan bağışım. Her 3 ayda bir eşimle birlikte bağış yapıyorum. Herkese tavsiye ediyorum. Hem sağlık açısından hem de hayat kurtarmak açısından çok önemli. İftarımızı yapıp geldik. Bir olumsuz etkisi de olmuyor" dedi.    DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-04-25 10:54:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de, kısıtlamada evinden uzak marketlere gidenlere ceza
YEREL HABERLER Edirne'de, kısıtlamada evinden uzak marketlere ...
Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
YEREL HABERLER Tunca Nehri'ne atılan yavru köpeğe polis şefkati
Edirne’de 23 Nisan kutlamaları
YEREL HABERLER Edirne’de 23 Nisan kutlamaları
Edirne´de Kızılay, ramazanda her gün 2 bin 500 ihtiyaç sahibine yemek dağıtıyor
YEREL HABERLER Edirne´de Kızılay, ramazanda her gün 2 bin 500 ...
Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak köpeğine, köylüler sahip çıktı
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranan yaşlı adamın beslediği sokak ...
Trakya´da 23 Nisan törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Trakya´da 23 Nisan törenlerle kutlandı
Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız önce kameralara sonra polise yakalandı
YEREL HABERLER Rahatlıkta sınır tanımayan hırsız önce kameralara ...