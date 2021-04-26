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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Lojmanların fiziki şartlarını iyileştirme çalışmaları başladı

İHA

Lojmanların fiziki şartlarını iyileştirme çalışmaları başladı

Trakya Üniversitesinde kurumsal gelişimini desteklemek ve hızlandırmak amacıyla belirlenen stratejiler kapsamında Balkan Yerleşkesinde bulunan lojmanların ihtiyaçlarının değerlendirilmesi ve belirlenmesi amacıyla bir toplantı gerçekleştirildi.
Genel Sekreter Yardımcısı, Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen ile bir araya gelen akademik ve idari personellerden oluşan lojman sakinleri, toplantı kapsamında söz konusu ihtiyaçlara dair görüş ve önerilerde bulundu.
Trakya Üniversitesi çalışanları ve öğrencilerinin motivasyonunu artıracak bir çalışma ve yaşam ortamı sunmak amacıyla belirlenen stratejik hedefler doğrultusunda lojman imkânlarının iyileştirilmesi ve artırılması için inceleme ve araştırmalar tamamlandı.
Oluşturulan öncelikli amaç ve hedefler doğrultusunda Balkan Yerleşkesindeki lojman binalarının tadilatı, sosyal donatı alanlarının artırılması, yenilenebilir enerji kaynaklarından enerji elde etmek için planlanmalarının yapılması, dere ıslah çalışmalarının yapılması, lojman çevresi yolların yenilenmesi, suatık su, yağmur suyu vb. ihtiyaç duyulan alt yapı faaliyetlerine yer vererek çevreye zarar vermeyecek ve sürdürülebilirliği destekleyecek kıstaslara uygun fiziki koşulları oluşturulması planlanıyor.
Stratejik planda belirlenen hedeflere ulaşmak için çalışmalara kararlılıkla devam ettiklerini belirten Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör Burak İşçimen, “Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun liderliğinde Üniversitemizin fiziki ve beşerî kaynaklarını artırmak ve en etkin biçimde kullanmak üzere belirlediğimiz hedefler doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık. Balkan Yerleşkemizde bisiklet yolu, atık kutuları, peyzaj uygulamaları, tasarım duraklar gibi uygulamalarla başlattığımız çalışmalar diğer kampüslerimizde de devam ediyor. Belirlenen hedefler doğrultusunda lojmanlarımızın iyileştirilmesi adına ilk adımlarımızı attık. Kampüs alanı içerisinde engelli vatandaşlarımıza rahatlıkla hizmet alıp verebilecek nitelikte fiziki şartları oluşturmak; sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları karşılayacak nitelikte tesis ve donatıları artırmak, sürdürülebilir kampüs anlayışına uygun bir yaşam ve çalışma alanı oluşturmak amacıyla başlattığımız çalışmalar aralıksız devam edecek” dedi.
Öğr. Gör Burak İşçimen, ayrıca kurumsal birlikteliğin ve aidiyet duygusunun oluşmasında etkisi olan güçlü bir sosyal ve fiziki yapının önemini belirterek belirlenen hedefler doğrultusunda söz konusu birlikteliğin kurulabilmesi ve geliştirilebilmesi adına en uygun ortamın sağlanmasının amaçlandığını ifade etti ve emeği geçen tüm çalışanlara teşekkürlerini iletti.

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