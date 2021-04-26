Edirne´de genç kasap, koronavirüsten öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, kasaplık yapan Ufuk Gündoğan (28), koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Keşan´da kasap Ufuk Gündoğan´ın bir süre önce rahatsızlanınca gittiği Keşan Devlet Hastanesi´nde yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı. Evinde tedavisine başlanan Gündoğan, sağlık durumunun ağırlaşması üzerine Keşan Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Gündoğan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ufuk Gündoğan´ın cenazesi, bugün Keşan ilçesine bağlı Suluca köyünde koronavirüs tedbirleri kapsamında toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-04-26 11:46:58
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