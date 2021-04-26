Kampüslerde biyoçeşitlilik baharı

Trakya Üniversitesi Karaağaç kampüsünde biyoçeşitliliğin ve toprak sağlığının sürdürülebilirliğini arttırmaya yönelik gerçekleştirilen uygulamada büyükbaş hayvanlar, doğal çim biçme görevi üstlendi.

“Yeşil Trakya” misyonunu genişleterek tüm birimlere yayma hedefiyle ilerleyen Trakya Üniversitesi, kampüsleri daha yeşil ve daha yaşanılabilir bir alan haline getirmeye devam ediyor. Güzel Sanatlar Fakültesinin bulunduğu Karaağaç kampüsünde biyoçeşitlilik ve toprak sağlığının sürdürülebilirliğini artırmaya yönelik gerçekleştirilen uygulamada büyükbaş hayvan sürüsü, kampüs bahçesindeki ot ve çimlerin biçilmesinde kullanıldı.

Floranın çiçek açtığı, doğanın yeşillenmeye başladığı bir dönemde yaban hayata zarar vermeden arıların ve çiçeklerin doğal döngü ortamında devamlılığını sağlamak amacıyla kontrollü bir şekilde gerçekleştirilen otlatma yöntemiyle gürültü kirliliğinin önüne geçildiği gibi iş gücünden de tasarruf edildi.

Güzel Sanatlar Fakültesi Öğr. Gör. Begona Rodriguez Rueda öncülüğünde hayata geçirilen uygulama kapsamında daha az çim biçme işlemi gerçekleştirilirken mekanik çim biçmenin de azaltılması sağlandı. Uygulamayla ayrıca atıkların makine tarafından parçalanıp toprağa karışması ve çim biçme makinelerinin yol açtığı gürültünün de önüne geçilmiş olundu.



Dekan Prof. Melihat Tüzün: "Biyolojik çeşitliliğe ve toprak sağlığına özen gösteren bir uygulama"

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Güzel Sanatlar Fakültesinin de yer aldığı Karaağaç kampüsünün birden fazla canlı formuna ev sahipliği yaptığını ifade ederek “Fakültemiz öğretim elemanlarının çevre ile ilgili birçok çalışması mevcut. Çevreye duyarlı bireyler olarak bizler de öğretim elemanlarımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bu kapsamda Güzel Sanatlar Fakültesi olarak fakültemiz bahçesinin biyolojik çeşitliliğine ve toprak sağlığına özen göstererek bu sürdürülebilirlik çalışmasını bir adım daha ileriye taşımak istiyoruz. Yeşil alanların hayvan otlatma yöntemi ile biçilmesini sağlayarak florayı çim biçme makinelerinin olumsuz koşullarından koruyoruz. Bu projede Karaağaç’taki hayvan yetiştiricileri ile iletişime geçip ineklerle otlatma yöntemini kullandık. Üç yıldır gerçekleştirdiğimiz bu uygulamayı farklı bölgelerde de denemek istiyoruz. Ülkemizde bu yöntemi uygulayan öncü bir fakülte olarak sürdürülebilirlik, sıfır atık ve ekolojik çözüm konularıyla ilgilenen kişilere örnek olmayı, diğer kurumlara da yol göstermeyi umuyoruz.” diyerek bu projeyi öneren Öğr. Gör. Begona Rodriguez Rueda’ya da teşekkürlerini iletti.



Öğr. Gör. Begona Rodriguez Rueda: "Öğrenci ve akademisyenler için ilham veren bir manzara oluştu"

Öğr. Gör. Begona Rodriguez Rueda da küresel iklim kriziyle mücadelede kilit rol üstlenen polen taşıyıcı böceklerin, kuşların, sürüngenlerin ve diğer türlerin yaşam alanlarının korunmasında yeşil alanların kademeli olarak biçilmesinin önemine dikkat çekti. Uygulanan bu yöntemin; gürültü kirliliğini azaltmak, elektrik, benzin ve iş gücünden tasarruf etmek, öğrenci ve akademisyenler için ilham veren doğal bir manzara oluşturmak, çim biçme makinelerinin polen taşıyan canlıları yok etmemesi, yine makinelerin bahçemizdeki küçük plastik atıkları parçalayarak toprağa karıştırmaması ve karbon salınımını azaltma gibi avantajları olduğuna dikkat çeken Öğr. Gör. Begona Rodriguez Rueda, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Kimyasal kullanımını sıfıra indirmek için Fransa, Belçika, Danimarka ve Hollanda gibi ülkelerde uygulanan havyan otlatma yöntemini Trakya Üniversitesi’nde hayata geçirdik. Bu yöntem sayesinde hem mekanik çim biçme yönteminin ortaya çıkardığı olumsuz koşulların önüne geçildi hem de hayvanların doğal besinle beslenmesi sağlandı. Bu uygulamayla ayrıca doğa gözlemi ile sanatsal projeleri birleştirerek insanların duygularına hitap eden biyoçeşitliliğin sanattaki rolünün ne kadar önemli olduğuna dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Doğal çevreyi koruma ve sürdürülebilirlik alanında ortaya koyduğumuz projelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na ve Fakültemiz Dekanı Prof. Melihat Tüzün’e teşekkür ediyorum.”

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