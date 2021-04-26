Keşan´da kısıtlama sonrası banka ve ATM'lerin önünde uzun kuyruk



Ünsal YÜCEL/ KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından bugün banka ve PTT şubeleri ile ATM'ler önünde uzun kuyruklar oluştu, sosyal mesafe unutuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk grubunu işaret eden kırmızı renkle gösterilen Keşan´da 3 günlük sokağa çıkma kısıtlamasının ardından çarşı merkezinde yoğunluk yaşandı. Özellikle banka ve PTT şubeleri ile ATM'ler önünde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Kuyruklarda, maskesiz ve çocuklarıyla bekleyenlerin de olduğu gözlendi. Polis ekipleri, zaman zaman kuyrukta bekleyenleri sıraya sokarak, sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıda bulundu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-26 12:39:35



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