Tekirdağ'da 3 asker FETÖ'den gözaltına alındı (2)

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EDİRNE'DE DE 6 ASKERE GÖZALTI

İstanbul ve İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik sürdürdüğü soruşturma kapsamında, Edirne'de subay ve astsubay 6 şüpheli, gözaltına alındı. Edirne merkez ve Keşan ilçesinde gözaltına alınan 6 şüphelinin, soruşturmalarının yürütüleceği İstanbul'a gönderileceği belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Resul ORUÇOĞLU

2021-04-26 14:27:24



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