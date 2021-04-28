Okul bahçesine giriş kapısı, boyarken üzerine devrildi

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde Meral A. (41), lise bahçesinin girişinde boyadığı, sürgülü demir kapının üzerine devrilmesiyle yaralandı.
Olay, saat 15.30 sıralarında, Aşağı Zaferiye Mahallesi Enez kavşağı yanındaki Yusuf Çapraz Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. Toplum yararına açılan programlar kapsamında işe alınan Meral A., lise binasının bahçe girişindeki sürgülü demir kapısını boyamaya başladı. Bu sırada yerinden çıkan demir kapı, Meral A.´nın üzerine devrildi. Kapı, Meral A.'nın üzerinden çevredekiler tarafından kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Meral A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi´nde tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL
2021-04-28 14:51:01
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