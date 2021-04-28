Meriç Nehri’nde ilk kez kürek sporu yapıldı

Edirne’de bulunan Meriç Nehri’nde ilk kez kürek sporu gerçekleştirildi. Tarihi taş köprülerin gölgesinde Meriç Nehri’nin eşsiz doğasında, kürek sporu için sporcular suya indi.

Edirne’de, özel bir okul tarafından kurulan kürek takımının antrenör ve sporcuları, Meriç Nehri’nde suya ilk kez indi. Meriç Nehri’nin fiziki konumu nedeniyle kürek sporuna çok uygun olduğunu dile getiren antrenör Mehmet Keskin, Edirne’de yüzlerce kürek sporcusu yetiştirmek istediklerini dile getirdi.



“Edirne için bu bir başlangıç”

Keskin, “Kürek sporu Türkiye’de çok bilinmese de Türkiye’nin birçok ilinde yapılan bir spor. Edirne’de ne yazık ki daha önce hiç yapılmamıştı. İlk defa biz başlatıyoruz. Ve Meriç Nehri’nde ilk defa suya ineceğiz. Bu bir başlangıç olacak Edirne için. Hedefimiz burayı kürek sporunun öncüsü haline getirmek” dedi.

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