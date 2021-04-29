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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaağaç yerleşkesinde destinasyon imajını güçlendirme çalışmaları

İHA

Karaağaç yerleşkesinde destinasyon imajını güçlendirme çalışmaları

Edirne’nin önemli turizm destinasyon merkezlerinden birinde yer alan, yerli ve yabancı ziyaretçilerin uğrak noktası olan Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesinde iyileştirme, imaj ve tanınma çalışmalarına başlandı.
Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığının yerleşkelerin genelinde yaşanabilirlik kalitesini arttırmaya yönelik olarak başlattığı çalışmalar, Karaağaç Yerleşkesinde devam ediyor. Çalışmalar kapsamında Lozan Anıtı, Tarihi Tren Garı ve çeşitli sanat müzelerine ev sahipliği yapan yerleşkenin sahip olduğu sosyal, doğal, kültürel, tarihsel değerlerin kendine has özellikleri korunuyor ve ön plana çıkarılıyor. Doğal hayatı, tarihî mimari yapılanmayı, taşınırtaşınmaz kültürel mirası koruyan ve sahiplenen kampüs yaşamı ilkelerinin temel alındığı süreç sonunda yerleşkenin yenilenen yüzüyle destinasyon imajının güçlendirilmesi ve yeni eğitimöğretim dönemi için yüz yüze eğitime hazır hale getirilmesi amaçlanıyor.
Trakya Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada bilimsel tanınırlığı yüksek, saygın bir üniversite olmanın yanı sıra kampüslerde iç ve dış paydaşların gereksinim ve beklentilerini karşılamak üzere iyileştirme ve geliştirme faaliyetlerinin devam edeceği ve erişilebilir, sürdürülebilir yaşam alanları oluşturma hedefleri doğrultusunda yeni çalışmalar yapılacağı belirtildi.

“Öğrencilerimize ve halkımıza bir yaşam alanı sunuyoruz”
Genel Sekreter Yardımcısı ve SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen “Üniversiteler yaşayan yapılardır ve ulaşılabilirlik, imaj, aktivite imkânları gibi birçok ölçüt ele alınarak tasarlanmalıdır. Üniversite ve halk etkileşimini ileri düzeye taşımış Trakya Üniversitesi olarak çalışanlarımıza, hocalarımıza, öğrencilerimize ve halkımıza bir yaşam alanı sunuyoruz. Bulunduğumuz çevreye sosyal, ekonomik ve kültürel yönden de etki sağladığımızın bilinciyle hareket ediyoruz. Bu bilincin gereği olarak Rektörümüzün görüş ve destekleriyle hazırladığımız master plan çerçevesinde kampüslerimizde erişilebilir parklar, bisiklet yolu, konsept duraklar, yeşil alan, peyzaj tasarımı gibi çalışmalar gerçekleştirdik. Geçtiğimiz yıllarda Osmanlı şerbet kültürü ve geleneksel lezzetlerini gün yüzüne çıkardığımız ‘Şerbet Evi’ne de ev sahipliği yapan Karaağaç Yerleşkesinde çalışmalarımız tüm hızıyla sürüyor. Tarih, kültür, sanat ve yeşilin iç içe geçtiği bu özel yerleşkemizde farklı özellik ve nitelikleri bünyesinde barındıran Trakya Üniversitesinin sunduğu yaşam deneyimini çeşitlendirmeye ve zenginleştirmeye gayret ediyoruz” dedi.
Öğr. Gör. Burak İşçimen ayrıca tüm çalışmaların SKS Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ziraat, Peyzaj ve Çevre ekibinin yoğun ve özverili emekleri sayesinde hayat bulduğunu belirterek Gökhan Erginler sorumluluğundaki ekibin her bir üyesine teşekkürlerini iletti.
Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün de “Güzel Sanatlar Fakültemiz, Edirne’nin tarihsel zenginliğinin en yoğun ortaya çıktığı yer olan Karaağaç’ta bulunması vesilesiyle ayrıcalıklı bir yere ve öneme sahip. Yerleşkemizde fakültemiz hocalarının da bireysel gayret ve çabalarıyla emanetçisi olduğumuz doğanın doğal seleksiyonunu koruyarak birçok canlı türüyle bir arada yaşama gayretimizi sürdürüyoruz. Öğrencilerimizle birlikte tabii değerlerin, biyolojik çeşitliliğin, kültürel ve tarihi mirasın gölgesinde kaynaklarımızdan ilham alarak eserler üretiyoruz. Öğrencilerimizin bilgi, beceri ve yetkinliklerini geliştirmek adına bilimsel ilkeleri gözetirken beraberinde çevresel, toplumsal duyarlılığa sahip, sosyal sorumluluk bilincini benimsemiş sanatçı adayları yetiştirmek arzusunda ilerliyoruz. Bizlere daha sağlıklı, kaliteli ve üretken çalışma ortamını sunmak için çaba gösteren Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na ve Öğr. Gör. Burak İşçimen’e şahsi teşekkürlerimi iletiyorum” şeklinde konuştu.

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