Keşan´da `tam kapanma´ öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk



Ünsal YÜCEL/KEŞAN(Edirne),(DHA)EDİRNE´nin Keşan ilçesinde saat 19.00´da başlayacak `tam kapanma´ öncesi, çarşı merkezindeki banka ve ATM önleri ile halk pazarında yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe unutuldu.

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka haritasında 'çok yüksek risk' grubunda kırmızı renkle yer alan Keşan´da, saat 19.00´da başlayacak `tam kapanma´ öncesi çarşı merkezi ve halk pazarında yoğunluk yaşandı. Özellikle banka ve PTT şubeleri ile ATM'ler önünde oluşan uzun kuyruklarda sosyal mesafe kuralına da uyulmadığı görüldü. Polis ve zabıta ekipleri, kuyrukta bekleyenleri sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarırken halk pazarında da denetimler sıklaştırdı. Keşan Belediyesi Çok Amaçlı Pazaryeri Kompleksi´nde alışveriş yapanlar anonslarla sık sık uyarıldı.

DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-29 13:17:06



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