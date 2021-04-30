Minibüs ile taksi çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı

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Edirne’de minibüs ile taksinin çarpışması sonucu 1’ağır, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Edirne’nin Olin Kavşağı’nda B.C'nin kullandığı 22 T 0198 plakalı ticari taksi ile M.A'nın kullandığı 34 ZF 4020 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen ticari taksi duvara vurarak durabildi. Kazada taksi sürücüsü ağır yaralandı. Takside bulunan yolcu ve minibüsün sürücüsü ise kazadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Yaralılar ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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