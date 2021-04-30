

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), (DHA)EDİRNE'nin Keşan ilçesindeki aynı elektrik direği, 7 yıldır leyleklerin yuvası oldu. Duru Sokak üzerindeki elektrik direğinde bulunan yuvada ise 1'i kuluçkada 2 leylek konaklıyor.

Göçmen kuşlar için önemli duraklardan ve kuluçka alanlarından Keşan'da, ilkbaharla birlikte leyleklere ev sahipliği yapılıyor. Leylekler, ağaçlara ve elektrik direklerine yuva yapıyor. Aşağı Zaferiye Mahallesi Duru Sokak'taki elektrik direğine 7 yıldır yuva yapan leylekler ise ilgi odağı oldu. Bu yıl elektrik direğinde bulunan yuvada 1´i kuluçkada 2 leylek konaklıyor.

Mahalleliden Ümmügül Yalçınkaya, leyleklerin 7 yıldır aynı elektrik direğinde bulunan yuvada konakladıklarını belirterek, "7 yıldır devamlı geliyorlar. Yuvaları burada. Geleli 1 ay oldu. Onlar buraya gelince seviniyoruz" dedi.

'BURANIN MASKOTU OLDULAR'

Eşi İsmet Yalçınkaya ise leyleklerin bu yıl da yuvalarına geri döndüğünü dile getirip, "Tam mevsiminde yine buraya geldiler. 7 senedir misafirimiz oluyorlar. Mayıs ayına doğru gelip, ağustos ayında gidiyorlar. Şu an kuluçkaya yattılar. 1 aya kadar da yavrulayacaklar. Yine buranın maskotu oldular. Sevimli hayvanlar, kimseye bir zararları yok. İnsanların da dikkatini çekiyorlar. Onlar bizim seneden seneye misafirimiz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Edirne / Keşan Ünsal YÜCEL

2021-04-30 11:05:59



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