Bulgaristan'daki tarihi Kambur Köprü´de restorasyon sürüyor



EDİRNE, (DHA)BULGARİSTAN'ın Harmanlı şehrindeki Osmanlı mirası Kambur Köprü´nün, Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ortaklığında yürütülen `Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması Projesi' kapsamında restorasyon çalışmalarına devam ediliyor.

ETTDER´nin `Interreg IPA Bulgaristan-Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı´ kapsamında yürüttüğü `Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması Projesi' ekibi, Bulgaristan´ın Harmanlı şehrindeki proje yönetim toplantısına katıldı. Toplantıda, projede yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri tartışılırken, çalışmanın yönetimi ile ilgili yapılacak teknik değişiklikler görüşüldü. Toplantının ardından proje ekibiyle birlikte köprüdeki çalışmaları inceleyen ETTDER Başkanı Bülent Bacıoğlu, Osmanlı mirası köprünün proje sayesinde ayağa kaldırılacağını söyledi.

Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kirkova ise kentteki Osmanlı dönemi eserlerinden olan Kambur Köprü'nün restore edilmesinin ve çevresinin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu kaydetti. DHA-Genel Türkiye-Edirne Ünsal YÜCEL

2021-04-30 15:23:09



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