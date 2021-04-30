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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirne'de markete aracıyla gidenlere ceza

DHA

Edirne'de markete aracıyla gidenlere ceza


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)EDİRNE'de 17 Mayıs´a kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde alışveriş için markete aracıyla gidenlere para cezası uygulandı.
Koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen 17 günlük tam kapanmanın ilk gününde Edirne'de tedbirler sıkılaştırıldı. Kentin belirli yerlerine uygulama noktaları oluşturan polis ekipleri, denetim yaptı. Polis ekipleri yaptığı denetimlerde yürüme mesafesinde yaya olarak marketlere gidenlere izin verdi. Marketlerin otoparklarında da önlem alan polis ekipleri, alışverişe araçlarıyla gelen 2 kişiye kişi başı 3 bin 150'şer lira ceza uyguladı.
Edirne'de polis ekipleri sokaklarda anonslarla vatandaşı sokağa çıkmaması yönünde uyarırken, kısıtlamaya uymanlar hakkında tutanak tutuldu.DHA-Güvenlik Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-04-30 17:10:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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