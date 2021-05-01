Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi

DHA

Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi


Ali Can ZERAYResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)TÜRKİYE'nin yüzde 30 yemeklik ayçiçeği yağı ihtiyacının karşılandığı Edirne'de, tam kapanmadan muaf olan üreticiler, tarlalara giderek, ayçiçeğinin ekimine başladı. Kışın beklenen yağışların toprakla buluştuğu bölgede çiftçiler, ayçiçeğinden yüksek verim bekliyor.
Kentte 17 günlük tam kapanmadan muaf tutulan çiftçiler, traktörleriyle tarlalara giderek, 'sarı gelin' olarak adlandırdıkları ayçiçeğinin ekimine başladı. Geçen yıl yaşanan kuraklık nedeniyle beklenen ürünü elde edemeyen üreticiler, bu yıl yağışlarla birlikte buğdayda olduğu gibi ayçiçeğinden de yüksek verim bekliyor.
Merkeze bağlı Musabeyli köyünden ayçiçeği üreticisi Mehmet Bülbül, koronavirüs salgınına rağmen üretmeye devam ettiklerini belirterek, "Trakya'nın 'sarı gelin'i ayçiçeğinde ekim başladı. Üretmeye devam ediyoruz. Ayçiçeğine ihtiyacımız var. İnşallah bol verim alabiliriz bu sene. Aşağı yukarı hazır olan herkes şu anda ekmeye başladı. Ayçiçeği çok önemli. Fiyatlardan da çok ümitliyiz. Kasım ayından tarlamızı hazırlamaya başlıyoruz. Kış ortasında bir sürüm daha yapıyoruz. Ekmeden önce birkaç kez sürüyoruz. Ekme işlemine kadar tarlaya en az 6-7 kere giriyoruz. Üretmesi kolay değil. Kapanma döneminde de bize durmak yok. En az 90 gün gelişme süresi var. 4 ay sonra tüm işlemler bitecek. İnşallah fiyatlar da yüksek olur. En önemlisi verim de güzel olursa tatmin olabiliriz" dedi. 
'ÇOK ÜMİTLİYİZ'
Demirhanlı köyünde çiftçilik yapan İrfan Özen de ayçiçeğinden yüksek verim beklediklerini kaydedip, "Ayçiçeği ekimine başladık, bu sene verimi fazla bekliyoruz. İnşallah şansımıza yağışlar da olur çünkü ürünümüz yağışa çok bakıyor. 140 dönüm yerim var. İzin belgemiz var ve üretime devam ediyoruz. Ayçiçeği fiyatları biraz yükseldi zaten. Buğdayda beklediğimiz fiyatı çok alamadık. O nedenle ayçiçeğinden çok ümitliyiz, üretime devam edeceğiz" diye konuştu.
Üretici Fevzi İpçeken ise ayçiçeğinin kendileri için çok önemli olduğunu belirterek, "Yağmur yağarsa ayçiçeğimiz güzel gelişecek. Bizim için çok önemli bir ürün. İşçiliği çok zor. Ekmeden önce tarlayı bir çok kez sürüyoruz. Yüksek verim olmasını bekliyoruz. Fiyatlar da iyi olursa çok seviniriz. Ayçiçeği ekmezsek yağ çıkmaz. Üretmeye devam edeceğiz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU
2021-05-01 10:48:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Karantina firarisi markete giderken yakalandı, polislere “Artık ekmek de yemeyeceğim"dedi
YEREL HABERLER Karantina firarisi markete giderken yakalandı, ...
Edirne'de markete aracıyla gidenlere ceza
YEREL HABERLER Edirne'de markete aracıyla gidenlere ceza
Bulgaristan'daki tarihi Kambur Köprü´de restorasyon sürüyor
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki tarihi Kambur Köprü´de restorasyon ...
Selimiye'de tam kapanmada sosyal mesafeli ilk cuma namazı
YEREL HABERLER Selimiye'de tam kapanmada sosyal mesafeli ilk cuma ...
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
YEREL HABERLER Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
17 günlük kısıtlamada Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı
YEREL HABERLER 17 günlük kısıtlamada Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ ...
Elektrik direği, 7 yıldır leyleklerin yuvası
YEREL HABERLER Elektrik direği, 7 yıldır leyleklerin yuvası
Keşan girişlerinde ‘tam kapanma’ denetimi
YEREL HABERLER Keşan girişlerinde ‘tam kapanma’ denetimi
Şehre giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
YEREL HABERLER Şehre giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
Minibüs ile taksi çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile taksi çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
Edirne sokaklarında 'tam kapanma'ya saatler kala yoğunluk
YEREL HABERLER Edirne sokaklarında 'tam kapanma'ya saatler kala ...
Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' öncesi vatandaşlara `kısıtlamaya uyun´ çağrısı
YEREL HABERLER Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' öncesi vatandaşlara ...
Keşan´da `tam kapanma´ öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
YEREL HABERLER Keşan´da `tam kapanma´ öncesi çarşı ve pazarda ...
Karaağaç yerleşkesinde destinasyon imajını güçlendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Karaağaç yerleşkesinde destinasyon imajını ...
Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs’ta koşulacak
YEREL HABERLER Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs’ta ...
Bu da izin kuyruğu
YEREL HABERLER Bu da izin kuyruğu