Edirne’de, biontech 2. doz aşı uygulamaları devam ediyor

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Edirne’de, biontech aşısının 2. doz uygulaması Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde devam ediyor.

Tüm dünyayı ve ülkeyi etkisi altına alınan koronavirüsle mücadele kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından organize edilen aşılama takvimi hızla sürüyor. Edirne’de de vatandaşlar, Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’nde oluşturdukları randevular kapsamında, biontech 2. doz aşı uygulamalarını sürdürüyor.

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