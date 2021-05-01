Harmanlı’da Osmanlı eseri Kambur Köprü restore ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 1 Mayıs İşçi Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Harmanlı’da Osmanlı eseri Kambur Köprü restore ediliyor

İHA

Harmanlı’da Osmanlı eseri Kambur Köprü restore ediliyor

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği'nin (ETTDER)n Interreg IPA BulgaristanTürkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programı (20142020) kapsamında yürüttüğü “Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” projesinde proje ekibi, Harmanlı'da Proje Yönetim Toplantısına katıldı.
Avrupa Birliği Başkanlığı’nın ulusal otorite görevini yürüttüğü InterregIPA Bulgaristan Türkiye Sınır Ötesi İşbirliği Programının ikinci teklif çağrısı kapsamında onaylanan, Bulgaristan Harmanlı Belediyesi liderliğinde ve Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) ortaklığı ve işbirliğinde yürütülmekte olan CB005.2.21.123 sayılı “Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” projesinin son 3 ayına girildi.
CB005.2.21.123 referans numaralı “Revival of Ancient Historical and Cultural Corridors Eski Tarihsel ve Kültürel Koridorların Canlandırılması” isimli 24 aylık proje kapsamında ETTDER Yönetim Kurulu Başkanı ve Proje Yasal Temsilcisi Bülent Bacıoğlu, Proje Koordinatörü Altay Bayatlı ve Proje Mali İşler Sorumlusu Esra Taşkın Bulgaristan Harmanlı Belediyesi’nde 2 günlük proje yönetim toplantısına katıldılar. Proje yönetim toplantısı öncesinde proje ilerleyişi, etkinlikleri ile ilgili Haskovo Ortak Sekreterya Ofisi Başkanlığı ile de bir görüşme gerçekleştirildi.
Harmanlı’da yapılan toplantılarda projede meydana gelen sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. Proje yönetimi ile ilgili yapılacak teknik değişiklikler görüşüldü.
Bulgaristan Harmanlı İli Belediye Başkanı Maria Kırkova ve Belediye Başkan Yardımcısı Valentina Dimovska ETTDER YK Başkanı Bülent Bacıoğlu’nu ve proje ekibini makamında kabul ederek; Harmanlı’daki Osmanlı dönemi eserlerinden biri olan Kemerli Kambur Köprü’nün (kaynaklarda adı Siyavuş Paşa Köprüsü (1585)) restore edilmesinin ve çevresinin düzenlenmesinin çok önemli olduğunu belirtti. ETTDER ekibine sembolik hediyeler takdim etti.
ETTDER proje ekibi de böyle bir ortaklıkla tarihi bir eserin ve çevresinin düzenlenmesine vesile oldukları için mutlu olduklarını belirtti. ETTDER ekibi derneğin yayınlarını ve Edirne’ye özgü hediyelik eşyaları Harmanlı Belediye Başkanı Maria Kırkova’ya takdim etti.
Proje ekipleri proje kapsamında restore edilen Kambur Köprü’de yapılan çalışmaları da ziyaret ederek bilgi aldı. Ayrıca köprü ile aynı alanda bulunan Harmanlı Müzesi ziyaret edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özel sporcuların ailelerine tam kapanmada destek
YEREL HABERLER Özel sporcuların ailelerine tam kapanmada destek
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi; Selimiye Camisi'ne çevre düzenlemesi
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi; Selimiye ...
Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi mesaisi
YEREL HABERLER Edirneli üreticilerin tam kapanmada ayçiçeği ekimi ...
Karantina firarisi markete giderken yakalandı, polislere “Artık ekmek de yemeyeceğim"dedi
YEREL HABERLER Karantina firarisi markete giderken yakalandı, ...
Edirne'de markete aracıyla gidenlere ceza
YEREL HABERLER Edirne'de markete aracıyla gidenlere ceza
Bulgaristan'daki tarihi Kambur Köprü´de restorasyon sürüyor
YEREL HABERLER Bulgaristan'daki tarihi Kambur Köprü´de restorasyon ...
Selimiye'de tam kapanmada sosyal mesafeli ilk cuma namazı
YEREL HABERLER Selimiye'de tam kapanmada sosyal mesafeli ilk cuma ...
Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
YEREL HABERLER Keşan'da tam kapanmada denetimler arttı
17 günlük kısıtlamada Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ cuma namazı
YEREL HABERLER 17 günlük kısıtlamada Selimiye’de ‘sosyal mesafeli’ ...
Elektrik direği, 7 yıldır leyleklerin yuvası
YEREL HABERLER Elektrik direği, 7 yıldır leyleklerin yuvası
Keşan girişlerinde ‘tam kapanma’ denetimi
YEREL HABERLER Keşan girişlerinde ‘tam kapanma’ denetimi
Şehre giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
YEREL HABERLER Şehre giriş yapan tüm araçlar denetleniyor
Minibüs ile taksi çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
YEREL HABERLER Minibüs ile taksi çarpıştı: 1'i ağır, 3 yaralı
Edirne sokaklarında 'tam kapanma'ya saatler kala yoğunluk
YEREL HABERLER Edirne sokaklarında 'tam kapanma'ya saatler kala ...
Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' öncesi vatandaşlara `kısıtlamaya uyun´ çağrısı
YEREL HABERLER Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu' öncesi vatandaşlara ...
Keşan´da `tam kapanma´ öncesi çarşı ve pazarda yoğunluk
YEREL HABERLER Keşan´da `tam kapanma´ öncesi çarşı ve pazarda ...
Karaağaç yerleşkesinde destinasyon imajını güçlendirme çalışmaları
YEREL HABERLER Karaağaç yerleşkesinde destinasyon imajını ...
Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs’ta koşulacak
YEREL HABERLER Edirne Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu 23 Mayıs’ta ...
Bu da izin kuyruğu
YEREL HABERLER Bu da izin kuyruğu