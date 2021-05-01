“Yeni medya ve gazetecilik” konuşuldu

Trakya Üniversitesi, deneyimli gazetecilerin katılımıyla gerçekleştirilen “Yeni Medya ve Gazetecilik” konulu konferansa ev sahipliği yaptı.

Covıd19 sürecinde bilimsel, sanatsal, kültürel ve sosyal etkinlikleri sanal ortama taşıyan Trakya Üniversitesi, farklı ilgi alanlarına hitap eden etkinlikler düzenleyerek faaliyetlerine devam ediyor. Basın ve medya sektöründeki yeniliklerin tartışıldığı “Yeni Medya ve Gazetecilik” konferansı, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun moderatörlüğünde çevrim içi olarak gerçekleşti. Trakya Üniversitesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan konferansa konuşmacı olarak Uluslararası Medya Enformasyon Derneği (UMED) Başkanı Aslan Değirmenci, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, GazeteciYazar Erem Şentürk ve Akşam Gazetesi Yayın Danışmanı Serkan Fıçıcı katıldı.

Konferansın açılış konuşmasını gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Trakya Üniversitesi ve konferans hakkında bilgiler vererek konferansın başarılı ve faydalı geçmesini diledi. Trakya Üniversitesi’nin, başta eğitim olmak üzere değişik alanlarda faaliyet gösterdiğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Yeni medya ve gazetecilik konusunda uzman, birbirinden değerli ve önemli isimleri Trakya Üniversitesi’nde ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Tüm akademisyenlerimizin ve öğrencilerimizin faydalanabileceği, ilham verici ve bilgilendirici bir konferans olmasını diliyorum” dedi.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun konuşmasının ardından konuşmacılar sırasıyla, yeni medya ve gazetecilik konusundaki görüş ve düşüncelerini dile getirdi. Konferansta, yeni medya kavramının etkileri, günümüz gazeteciliği ve güncel sorunlar ele alınarak tartışıldı.

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