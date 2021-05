Bakan Koca: Son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düştü

Ali Can ZERAYOlgay GÜLERResul ORUÇOĞLU/EDİRNE, (DHA)SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, tam kapanmada vaka sayılarında hızlı düşüş sağlayacaklarını inandıklarını belirterek, "Tüm Türkiye'de son 2 haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi, vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsle mücadelede Trakya Değerlendirme Toplantısı'na katılmak üzere Edirne´ye geldi. Bakan Koca´yı, Vali Ekrem Canalp, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Recep Gürkan, AK Parti İl Başkanı Belgin İba karşıladı. Vali Ekrem Canalp ile bir süre görüşen Bakan Koca, daha sonra açıklama yaptı.

Bakan Koca, ülke genelinde sıkılaştırılmış kurallarla süren bir kısıtlama uygulanmasıyla birlikte bölgelerde durum değerlendirmesi yaptıklarını belirterek, "İllerimizin durumunu yerinde değerlendirmek ve tedbirleri yerinde kontrol etmek için geçtiğimiz cuma günü Antalya'daydık. Bugün ise Edirne'deyiz. Yerel yöneticilerimizle beraber Trakya bölgesindeki dört ilimizi ele alacağız. Edirne'deki çalışmalarımıza sayın valimizle görüşerek başladık. Pandeminin Edirne'deki seyrini konuştuk. Sağlık yatırımlarımız da önemli diğer gündem maddemiz oldu. Edirne'de sağlık hizmetlerimizin sunulmasındaki durumu, sağlık alanındaki ihtiyaçları, destek talep edilen hususları istişare etme fırsatı bulduk. Edirne'nin sağlık tarihimizde çok önemli bir yeri var. Sultan 2'nci Bayezid'ın inşa ettirdiği külliyesi o dönemin en önemli sağlık ve eğitim kurumlarındandı. Edirne'nin şifa kaynaklığı yapmada tarihten gelen misyonunu özellikle komşu ülkelere yönelik sağlık turizmi açısından günümüzde yürütme adına önemli bir potansiyele sahip olduğu aşikardır. Bu potansiyeli harekete geçirmek adına yapılabilecekleri de görüştük. Tamamlanmış ve yapılmakta olan yatırımların yanında yeni ihtiyaçları gözden geçirdik, proje değerlendirmelerini yaptık. Gün içinde de çalışmalarımıza devam edeceğiz. Edirne'nin yanı sıra Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'ı da değerlendireceğiz" dedi.

`SON 2 HAFTADA HASTANEYE MÜRACAAT EDENLERİN SAYISI YARI YARIYA DÜŞTÜ'

Bakan Koca, ülkede son haftalarda Covid-19 hasta sayılarında görülen artış nedeniyle tam kapama tedbirlerine geçmek zorunda kalındığını ifade ederek, şunları söyledi:

"İki hafta süreyle uygulanan tedbirlerin vaka sayısında istediğimiz düşüş hızına erişemememiz sebebiyle 17 günlük bir kapama dönemi ile vaka sayılarında hızlı düşüşü sağlayacağımıza inanıyoruz. Milletçe yaptığımız fedakarlığın etkisini vaka sayılarında ve hastaneye yatışlarda görmeye başladık. Yakında durumun ağır hasta ve vefatlara da yansıyacağını biliyoruz. Bu konuda tüm vatandaşlarımızın tedbirlere uyumunu talep ediyor ve gösterilen hassasiyet için teşekkür ediyorum. Vaka sayılarındaki düşüş ile test sayısı arasında ilişki kurarak test sayıları düşürülerek vaka sayılarının düştüğü yönünde asılsız ve iyi niyetli olmayan bazı değerlendirmeler görüyoruz. Buradan bir defa daha ifade etmek isterim. Testler, semptom gösteren kişilere ya da temaslı kişilere yapılmaktadır. Kısıtlamalar ile birlikte temasın azalması beklenen bir durumdur. Bu da hem polikliniğe olan müracaatları hem de filyasyon kaynaklı testlerin sayısını düşürmektedir. Tüm Türkiye'de son iki haftada hastaneye müracaat edenlerin sayısı yarı yarıya düşmüş durumdadır. Özetle test sayılarının düşmesi vaka sayısının düşmesinin sebebi değil, sonucudur."

'BAYRAMI BAYRAM GİBİ YAŞAMAK İSTİYORUZ'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 14 aydır koronavirüs salgınını kontrol etmek adına büyük bir mücadele verdiklerini belirterek, "Geçtiğimiz haftalarda yeni bir pik dönemi yaşadık. İlk etapta alınan kısıtlama tedbirlerinin sağladığı kısmi düşüşü tam kapanma ile etkili hale getirmeyi amaçlıyoruz. Düşüş hızını arttırmak amacıyla tam kapanma bir zaruret haline geldi. Vatandaşlarımızın bu fedakarlığı sayesinde hedefimize ulaşacağız. Bu ifadeyi tekraren söylüyorum. Bu sürecin sonunda vaka sayılarının çok azaldığı gerçek bir bayramı yaşamak istiyoruz. Bayramı, bayram gibi yaşamak istiyoruz. Valilerimizle, yerel yöneticilerimizle, il müdürlerimizle, başhekimlerimizle, sağlık ordumuzla yürüttüğümüz sıkı koordinasyon ile mücadelemizi sürdürüyoruz. Bugün Edirne'yi bu anlamda detayları ile değerlendireceğiz. Hedefimiz, alacağımız tedbirlerle hasta sayısını ve hastane yükümüzü her geçen gün azaltmak" dedi.

'ETKİLİ AŞILAMA ORANINA ULAŞMAK ZORUNDAYIZ'

Filyasyonun salgınla mücadelede çok önem verdikleri bir faaliyet olduğunu söyleyen Bakan Koca, "Bu sistemi dünyada etkin şekilde uygulayabilen nadir ülkelerden biriyiz. Filyasyon ekiplerimiz hem temaslıları belirleyip izole etmek hem vatandaşlarımıza ilaçlarını ulaştırmak için canla başla mücadele ediyor. Edirne'de her biri üç kişiden oluşan filyasyon ekip sayımız 98. Edirne'de son bir haftada vaka sayısı yüzde 50 oranında azaldı. Edirne'de yatak doluluk oranımız yüzde 52,1. Yoğun bakım doluluk oranımız ise yüzde 66,7. Edirne, hemşehrilerimizin de ilgisiyle aşılama programını başarıyla yürüten illerimizden 65 yaş üstü vatandaşlarımızın Edirne'de aşılanma oranı yüzde 88. Salgını yenebilmek için etkili bir aşılama oranına ulaşmak zorundayız. Sırası gelen tüm vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum" diye konuştu.

TRAKYALILARA SESLENDİ

Bakan Koca, Edirne'de il değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini belirterek, "Bu anlamda alınabilecek yeni tedbirleri de istişare edeceğiz. Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ illerimiz ile birlikte bu dört ilimizdeki güncel durumu, ihtiyaçları, sağlık alt yapısını detaylarıyla değerlendirmiş olacağız. Buradan Edirne, Çanakkale, Kırklareli ve Tekirdağ'da yaşayan vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Bugün sizlerin sağlığını iyileştirmek, hizmetlere erişiminizi kolaylaştırmak adına buradayız. Mücadele sizlerin katılımı ve desteği ile kazanılacaktır. Toplantımızın sonuçları ile ilgili sizleri akşam saatlerinde ayrıca bilgilendireceğim. Bu dönemdeki yoğun mücadelemiz bizleri gerçek bir bayrama çıkaracaktır" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Edirne Ali Can ZERAY-Olgay GÜLER-Resul ORUÇOĞLU

2021-05-03 14:17:22



